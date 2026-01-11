Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

De uitreiking van de Gouden Schoen vindt vanavond plaats. De ceremonie is niet rechtstreeks op televisie te volgen, maar er zijn wel alternatieve uitzendingen gepland.

Geen live-uitzending, wel online en special

De Gouden Schoen, de belangrijkste individuele voetbalprijs van het land, wordt dit jaar opnieuw uitgereikt. Waar de ceremonie vroeger live op televisie te zien was, moeten kijkers nu online volgen om niets te missen. Aansluitend brengt VTM een speciale uitzending.

Die wordt gepresenteerd door Lies Vandenberghe en Aster Nzeyimana, live vanuit het Silt in Middelkerke. “We zullen een round-up van de avond geven, zo kan de VTM-kijker toch ook meegenieten van de glitter en glamour”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

De special bevat ook een uitgebreid gesprek met de laureaten. “We doen ook een uitgebreid interview met de winnaar en winnares. Of dat in het Frans, Nederlands of Engels zal zijn? Dat weet ik niet, want de uitslag blijft ook voor mij geheim.”

Historisch hoge waarde van de trofee

De waarde van de Gouden Schoen ligt dit jaar hoger dan ooit. Door de uitzonderlijk hoge goudprijs krijgt de trofee een recordbedrag mee. Na de verkiezing wordt een schoen van de winnaar voorzien van een laag 24‑karaats goud. De geschatte waarde lag vorig jaar rond 3.500 euro, maar stijgt nu met meer dan 500 euro.

Ondanks het ontbreken van een live-uitzending op televisie blijft de belangstelling groot bij de clubs en de supporters. De online uitzending moet ervoor zorgen dat voetbalfans de ceremonie toch volledig kunnen volgen. De VTM‑special biedt daarnaast een samenvatting en reacties van de hoofdrolspelers.

