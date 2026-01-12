"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

Foto: © photonews

Mehdi Bayat blikt tijdens de winterstage terug op de evolutie binnen Sporting Charleroi. Hij benadrukt de herwonnen energie in de spelersgroep en licht toe waarom de keuze voor Hans Cornelis past binnen de strategische visie van de club.

Herwonnen dynamiek binnen de spelersgroep

Bayat omschrijft de winterstage als een periode waarin de ploeg opnieuw vertrouwen uitstraalt. Hij benadrukt dat de spelers volgens hem beseffen dat er kwaliteit aanwezig is en dat het team meer kan bereiken wanneer het in zichzelf gelooft.

De recente wedstrijden dienen volgens hem als voorbeeld om tegenstanders opnieuw onzeker te maken. Hij wijst erop dat iedereen binnen de club - staf, spelers, bestuur en supporters - moet bijdragen aan dat gevoel. Bayat geeft aan bijzonder tevreden te zijn over de cohesie die is teruggekeerd. “Ik voel dat de groep bevrijd is”, zegt hij in La Capitale.

Keuze voor Hans Cornelis past in strategische lijn

De aanstelling van Cornelis als hoofdtrainer was voor Bayat geen verrassing. “Ik had vanaf de presentatie van het strategisch plan gezegd dat onze rol was om een werkmodel op te zetten waardoor Sporting van niemand afhankelijk zou zijn.”

Volgens hem toont de keuze voor Cornelis aan dat de club inzet op continuïteit, maar tegelijk ruimte laat voor een andere aanpak. Bayat benadrukt dat Cornelis in de eerste drie wedstrijden heeft bewezen dat hij de nodige capaciteiten bezit.

Bayat licht toe dat hij vooraf met de volledige staf sprak bij het toevertrouwen van het interimschap. “Dat zorgde misschien voor wat teleurstelling bij één of andere assistent, maar het is mijn verantwoordelijkheid om zulke beslissingen te nemen”, besluit hij.

De daaropvolgende wedstrijden bevestigden voor hem dat de keuze juist was. Cornelis kon volgens hem zijn positie versterken door de manier waarop hij het team leidde. Bayat benadrukt dat de club niet gelooft in een voortdurende trainerscarrousel, maar zelf oplossingen kan vinden.

