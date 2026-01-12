'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'
RSC Anderlecht blijft actief op zoek naar een nieuwe doelman. Door het mogelijke vertrek van Mads Kikkenborg moet de club snel schakelen en worden meerdere pistes onderzocht.

Zoektocht naar betaalbare opvolger

Binnen de Brusselse club is al langer duidelijk dat een nieuwe keeper noodzakelijk is. Kikkenborg heeft een akkoord om te vertrekken, waardoor Anderlecht zich genoodzaakt ziet alternatieven te bekijken.

De financiële ruimte is beperkt, waardoor duurdere profielen niet haalbaar zijn. Namen zoals Tobe Leysen worden daardoor niet verder gevolgd. De club richt zich op opties die sportief interessant zijn en binnen het budget passen.

In dat kader wordt volgens Het Nieuwsblad nu ook Jari De Busser genoemd als mogelijke versterking. De Belgische doelman past in het profiel dat Anderlecht momenteel zoekt: ervaren genoeg om meteen inzetbaar te zijn, maar financieel haalbaar binnen de huidige beperkingen. Zijn prestaties in Nederland maken hem bovendien een logische kandidaat.

Sterke prestaties in de Eredivisie

De Busser speelt sinds augustus 2024 bij Go Ahead Eagles en kende er een opvallende ontwikkeling. In de huidige jaargang kwam hij al achttien keer in actie in de Eredivisie. Zijn constante niveau en betrouwbaarheid onder de lat hebben hem in de kijker gezet bij verschillende clubs, waaronder nu ook Anderlecht.


De doelman heeft nog anderhalf jaar contract in Deventer en een geschatte marktwaarde van drie miljoen euro volgens Transfermarkt. Dat bedrag ligt hoger dan wat Anderlecht doorgaans uitgeeft aan een doelman, maar blijft binnen een bereik dat bespreekbaar kan zijn, afhankelijk van de onderhandelingen.

