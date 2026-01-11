Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

Deze namiddag stond hij nog op het veld tegen Fiorentina en 's avonds stond hij in Middelkerke om zijn - toch wel verrassende - Gouden Schoen in ontvangst te nemen. Ardon Jashari maakte een dag vol emoties door.

Jashari haalde het van zijn voormalige ploegmaten Christos Tzolis en Hans Vanaken, die vooraf als topfavorieten werden gezien. De bekroning is extra bijzonder omdat Jashari slechts in één stemronde punten kon verzamelen. Zijn zomertransfer naar AC Milan maakte verdere stemmen onmogelijk, maar zijn prestaties in de eerste helft van 2025 bleken doorslaggevend.

Na die zware blessure betekent deze trofee des te meer voor Jashari

“Het is een ongelooflijk gevoel”, reageerde Jashari zichtbaar geëmotioneerd. “Voor mij is het een eer om deze trofee te winnen. Na de afgelopen zes maanden, met blessures en moeilijke momenten, betekent dit enorm veel.”

België liet duidelijk een diepe indruk na. “Ik heb een heel mooie reis gehad in België”, klonk het. “Als ik erop terugkijk, zal ik België nooit vergeten. Het is voor mij echt een tweede thuis geworden.”

De Zwitser maakte speciaal een blitztrip om zijn prijs in ontvangst te nemen. Na een wedstrijd tegen Fiorentina stapte hij vrijwel meteen op het vliegtuig richting Oostende. “Ik had amper vijftien minuten na de match. Hier had ik vijf minuten rust en dan meteen het podium op.”

Van Florence naar Oostende

Het moment met zijn ex-ploegmaats raakte hem zichtbaar. Jashari sprak over een warm onthaal en benadrukte hoeveel respect en waardering hij nog steeds voelt voor de spelers en staf van Club Brugge.



Vieren zal hij het rustig aanpakken. Eerst met zijn voormalige teamgenoten, later met zijn familie in Zwitserland. “Zodra ik tijd heb, wil ik daar een klein feestje houden.”

Met deze Gouden Schoen bekroont Jashari een uitzonderlijk jaar. “Ik ben gegroeid als speler en als persoon”, besloot hij. “Deze trofee, dit land en deze club maken mijn verhaal alleen maar specialer.”