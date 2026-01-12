DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

Nikoloz Chikovani heeft Charleroi opnieuw verlaten. De Georgiër speelde amper één minuut in de competitie met het A-elftal en is nu terug naar zijn moederclub Watford getrokken. Die leenden hem uit aan de Zebra's.

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het ook officieel: Nikoloz Chikovani is na enkele maanden bij Charleroi teruggekeerd naar zijn moederclub Watford. Bij de Engelsen moet hij dan maar via een andere weg proberen door te breken.

320 speelminuten bij Charleroi

Engeland hanteert zeer strikte regels voor de integratie van buitenlandse spelers, vooral voor spelers uit landen buiten de grote voetballanden. Nikoloz Chikovani (18) kon daarom nog niet bij Watford aansluiten omwille van visumproblemen.

De voorbije maanden werd hij dan maar uitgeleend aan Sporting Charleroi - een club die bevriend is met Watford via de familie Pozzo en Mogi Bayat. Tot veel speelkansen kwam hij uiteindelijk niet bij Charleroi - meer dan een minuutje tegen Anderlecht maakte hij niet.

Teruggestuurd naar Watford

De vleugelspeler wordt beschouwd als een groot talent van zijn land en is internationaal actief bij de U19. De Georgische vleugelspeler, die niet meteen uitblonk bij de U23 kreeg verder geen enkele kans in het A-elftal.





Watford kan hem vanaf nu wél gaan gebruiken, maar dat zal mogelijk ook eerst bij de jeugdlichtingen zijn. Ook bij de B-ploeg van Charleroi verzamelde hij dit seizoen amper 320 speelminuten. We wensen hem veel succes in de verderzetting van zijn carrière.