Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

Michal Skoras kijkt ambitieus vooruit naar het nieuwe jaar. De flankspeler van KAA Gent koppelt persoonlijke doelstellingen aan duidelijke verwachtingen voor zijn ploeg.

Ambities voor ploeg en beker

Skoras geeft aan dat hij in 2026 vooral sportieve vooruitgang nastreeft. Hij benadrukt dat KAA Gent volgens hem thuishoort in de hoogste eindfase van de competitie. “Play-off 1 spelen. Daar hoort KAA Gent thuis. En dan is alles mogelijk”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Hij verwijst naar eerdere ervaringen bij Club Brugge om aan te tonen dat onverwachte wendingen altijd mogelijk blijven. Daarnaast ziet hij kansen in het bekertoernooi. “We hebben ook een flinke kans om de beker te winnen”, gaat hij verder.

De eerstvolgende opdracht voor Gent is de uitwedstrijd op Anderlecht in de beker. Die confrontatie is belangrijk voor de ambities van de club. Skoras toont vertrouwen in de aanpak van de ploeg en in het verloop van de komende weken.

Persoonlijke doelstellingen

Naast de ploegdoelen kijkt Skoras ook naar zijn eigen ontwikkeling. Hij wil constanter presteren en zijn bijdrage aan het team verder verhogen. “Stabiel zijn in mijn prestaties. Als dat lukt, zullen we onze doelen bereiken.” De speler benadrukt dat hij gelooft dat zijn beste periode nog moet komen. “Ik geloof nog steeds dat mijn tijd nu komt.”



De uitspraken van Skoras passen perfect binnen het Gentse plaatje. Hij wil zijn rol verder versterken en zo ook het team een stap vooruit laten zetten. Afwachten wat er allemaal werkelijkheid wordt van deze ambities.