Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

De strijd om de titel Coach van het Jaar belooft vanavond op het Gala van de Gouden Schoen bijzonder spannend te worden. Verschillende namen circuleren, maar niet elke kandidaat ligt even goed bij analisten.

Discussie over genomineerden

De verkiezing kent meerdere kanshebbers. Sébastien Pocognoli wordt gezien als een sterke kandidaat, terwijl ook het werk van Wouter Vrancken positief wordt beoordeeld. Daarnaast wordt het parcours van Besnik Hasi vermeld.

In het rijtje met mogelijke winnaars duikt ook de naam van Nicky Hayen op, al zorgt die nominatie voor discussie. Analist Stef Wijnants uit zijn bedenkingen bij de vermelding van Hayen.

“Wat Hayen betreft zou ik het vreemd vinden om iemand op het podium gehuldigd te zien worden als Trainer van het Jaar, terwijl hij nog maar een maand geleden ontslagen werd”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Hij benadrukt dat de omstandigheden rond zijn vertrek een rol spelen in de beoordeling. Wijnants verwijst naar Pocognoli, die volgens hem in een andere situatie zat. “Dan voel ik meer voor Pocognoli. Hij heeft het einde van 2025 ook niet gehaald, maar wel omdat hij werd weggehaald en niet omdat hij is ontslagen.” Hij ziet daarin een duidelijk onderscheid tussen beide trainers.

Impact in het voorbije jaar

Volgens Wijnants is de bijdrage van Pocognoli in 2025 groter geweest dan die van andere genomineerden. “Van alle trainers had hij volgens mij de grootste impact”, klinkt het tot besluit. Wordt hij straks de winnaar?

