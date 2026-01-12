Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

Devon Maes keerde na een reeks opvallende stappen in zijn carrière terug naar KRC Genk. De fysieke expert legt uit waarom hij een WK‑avontuur liet schieten en welke rol hij nu opneemt binnen de club.

Terugkeer naar Genk en keuze voor project

Maes, die eerder actief was bij de Belgische voetbalbond en werkte met verschillende nationale teams, koos binnen het jaar opnieuw voor KRC Genk. Hij noemt het een moeilijke beslissing omdat hij uitzicht had op een rol tijdens het WK.

“Dat was geen gemakkelijke keuze, ik keek er echt wel naar uit om in de staf van Rudi Garcia mee naar het WK te trekken”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Uiteindelijk overtuigden Dimitri de Condé en Luc Hooyberghs hem van het project dat Genk wilde uitbouwen.

Maes geeft aan dat hij zelf vragende partij was om deze uitdaging aan te gaan. De combinatie van infrastructuur, visie en doorgroeimogelijkheden maakte de keuze voor hem logisch. “Dat is een enorme uitdaging, die ik graag wilde aangaan. Daar heb ik zelf op aangedrongen.” De rol sluit aan bij zijn eerdere ervaringen als personal coach en physical coach.

Rol tijdens de stage in Marbella

Tijdens de winterstage in Marbella werkt Maes nauw samen met de technische staf. Hij ondersteunt de dagelijkse werking en focust op individuele noden van spelers. “Ik laat me inschakelen in het dagelijks werk van de staf. Ik werk heel nauw samen met physical coach Glenn Vanryckeghem.” Hij geeft aan dat hij uitkeek naar die samenwerking omdat hij Vanryckeghem hoog inschat.

Maes neemt specifieke taken op zich, onder meer het begeleiden van spelers die tijdelijk apart trainen. “Ik help mee de specifieke noden invullen, hou me bijvoorbeeld individueel bezig met spelers die heel even uit de groep worden gehaald.” De stage biedt hem bovendien de kans om de nieuwe coach en staf beter te leren kennen.

Vertrouwen in de aanpak van de club

Volgens Maes is hoofdcoach Nicky Hayen overtuigd dat deze werkwijze de club vooruit kan helpen. “Nicky Hayen is er als geen ander van overtuigd dat we op deze manier stappen kunnen zetten als club”, besluit hij.

