Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Middelkerke
| 6 reacties
Foto: © photonews
Anderlecht heeft eindelijk nog eens iets gewonnen op het Gala van de Gouden Schoen. Twee keer zelfs. Na Colin Coosemans viel ook Nathan De Cat in de prijzen. In één stemronde verzamelde De Cat genoeg punten om 'Belofte van het Jaar' te worden.

Sinds 2019 heeft Anderlecht niets meer gewonnen op het Gala van de Gouden Schoen. Toen won Yari Verschaeren de prijs van 'Beste Belofte' en hij wordt nu dus opgevolgd door de 17-jarige Nathan De Cat.

De Cat kende een stormachtige ontwikkeling bij Anderlecht. Reeds vorig seizoen brak hij door, maar er was nog twijfel of hij klaar was om veel matchen opeenvolgend te spelen.

Nathan De Cat pakt de eerste prijs voor Anderlecht sinds 2019

Anderlecht haalde in de zomer veel middenvelders, maar De Cat speelde al zijn concurrentie uit de ploeg. Enrick Llansana, Mario Stroeykens en Yari Verschaeren werden zo allemaal bankzitters.

Want De Cat heeft het potentieel om in één van de grootste competities te schitteren en Anderlecht verwacht dan ook de jackpot voor hem. De grootste clubs ter wereld - zoals Bayern en Engelse topclubs - houden hem al in het vizier.

Anderlecht onderhandelt met De Cat over een contractverlenging en wil hem graag nog anderhalf jaar bij de club houden. Zijn waarde zal normaal gezien enkel nog stijgen.

Lees ook... 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

Top vijf 'Belofte van het jaar':

Nathan De Cat - 339 punten
Kos Karetsas - 331 punten
Noah Sadiki - 250 punten
Franjo Ivanovic - 173 punten
Romeo Vermant - 158 punten

6 reacties
