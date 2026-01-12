"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp
Foto: © photonews

Patrick Goots blijft voorzichtig in zijn beoordeling van Antwerp. Volgens hem is een plaats in de Champions' Play‑offs allerminst gegarandeerd, zelfs wanneer de recente vorm positief oogt.

Voorzichtigheid ondanks recente puntenoogst

De stelling dat Antwerp zonder versterkingen opnieuw de Champions’ Play‑offs haalt, vindt Goots te kort door de bocht. “Deelname aan de Champions’ Play-offs hangt van veel meer factoren af dan alleen maar de wintertransfers”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. Antwerp pakte in de laatste vijf competitieduels dertien punten, maar volgens hem blijft de marge klein.

Goots benadrukt dat de kern kwetsbaar blijft wanneer sleutelspelers wegvallen. Hij verwijst naar de impact van blessures op het seizoensverloop. “Stel je voor dat morgen Janssen of Kerk opnieuw uitvalt, dan zit Antwerp meteen weer in de penarie.” De analist vindt dat de club weinig fout kan permitteren als ze haar ambities wil waarmaken.

Competitie blijft onvoorspelbaar

Hoewel Antwerp al tegen veel topploegen speelde, ziet Goots dat niet als een garantie op succes. Hij wijst op de wisselvalligheid binnen de competitie. “Antwerp heeft ondertussen de meeste toppers gehad, maar dat wil in deze competitie – waarin iedereen van iedereen kan winnen – niets zeggen.” De strijd om de top zes blijft volgens hem bijzonder open.

Goots houdt daarom een slag om de arm. Hij wil geen voorspellingen doen die te stellig klinken. “Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur dat Antwerp de top zes haalt.” De analist benadrukt dat de opdracht zwaar blijft, zeker gezien de concurrentie en de beperkte foutenmarge.


Volgens Goots kan Antwerp de kansen vergroten door in de wintermercato gericht in te grijpen. Zonder bijkomende spelers wordt de uitdaging volgens hem nog groter. “Het wordt een moeilijke opgave - en zonder wintertransfers nóg moeilijker”, besluit hij.

