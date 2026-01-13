Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

Bloed zweet en tranen heeft het gekost maar Antwerp staat wel in de halve finale van de Croky Cup. Antwerp had er 120 minuten voor nodig en 2 doelpunten van Gyrano Kerk om La Louvière uit te schakelen.

Antwerp trekt lijn van 2025 al snel door

De winterstop is officieel gedaan op de Belgische velden. De kwartfinales van de Beker van België luidden het begin in van Belgisch voetbaljaar 2026. Antwerp deed dat met de ontvangst van La Louvère met een halve finale-ticket als inzet.

Het was ook Antwerp dat als beste uit de startblokken kwam maar Van Den Bosch kon zich wel voor het hoofd slaan wanneer hij een doorgekopte verre inworp van dichtbij niet lager bij de grond kreeg.

Net voor het kwartier was het wel raak voor de thuisploeg. Janssen knokte zich opnieuw in balbezit en zag de ruimte op rechts bij Somers. Die stak diep tot bij Kerk en de Surinamer trapte gekruist in de verste bovenhoek.

Antwerp had zijn schaapjes na 20 minuten bijna helemaal op het droge wanneer een diepe pass van Janssen met een gelukje tot bij Somers kwam aan de rand van de zestien maar de wingback besloot op de paal. In de rebound lukte het Kerk ditmaal niet om De Schrevel te kloppen.





La Louvière knokt zich opnieuw in partij

Veel kansen vielen er niet te noteren voor de bezoekers maar het was ook niet dat Antwerp La Louvière helemaal overrompelde. En dat bekloegen ze zich op slag van rust want Liongola had een goede actie in petto op de linkerflank. Fall haakte perfect af wanneer iedereen naar achter aan het lopen was en stond moederziel alleen om de voorzet van Liongola van dichtbij tegen de netten te trappen.

De bezoekers putten moed uit die gelijkmaker en kwamen met meer lef uit de kleedkamer. Het balbezit wisselde van Antwerp richting La Louvière maar het was toch even wachten op een eerste grote kans. Die kwam er dankzij een verre inworp. Maisonneuve kopte die rechtstreeks richting doel en klopte Nozawa maar trof de paal. Niet alleen de score, maar ook de ballen tegen het doelhout gingen dus gelijlk op.

De stress zat erin op de Bosuil want op papier was een thuiswedstrijd tegen La Louvière geen slechte loting maar op het grasveld leek dat toch anders. In het slot van de tweede helft liet La Louvière zich wel wat terugduwen door Antwerp maar de thuisploeg kwam niet tot kansen om de wedstrijd in 90 minuten naar zich toe te trekken.

Kerk breekt opnieuw de ban

In de eerste verlenging hadden beide ploegen wél een uitstekende kans om op voorsprong te komen maar zowel Afriyie als Kerk faalden van dichtbij. Afriyie deed dat voorlangs, Kerk botste op De Schrevel op zijn weg richting winning goal. Ook Van Den Bosch had de 2-1 aan zijn voeten maar vond De Schrevel aan de eerste paal.

In de 116e minuut lukte het Antwerp dan toch om een nieuwe strafschoppenreeks af te wenden. Vandeplas ging de combinatie aan op rechts en zette de bal voor doel. Kerk toonde zich het gretigste, kroop voor Maisonneuve aan de eerste paal en tikte de winning goal aan de eerste paal in doel.

Het heeft Antwerp al moeite gekost in deze bekerjaargang maar na de overwinning tegen STVV na strafschoppen en nu de 2-1 winst na 120 minuten tegen La Louvière staat de Great Old wel in de halve finale. Daar treft het Anderlecht of KAA Gent.