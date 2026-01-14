Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken

Hij moet zijn eerste wedstrijd als trainer van Antwerp nog steeds verliezen maar ondertussen moet Joseph Oosting ook al stilaan aan het volgende seizoen beginnen denken bij Antwerp. En dat brengt toch wel wat zorgen met zich mee.

Kerk einde contract

Antwerp is hot momenteel. Na heel wisselvallige resultaten verloor het al 7 wedstrijden niet meer en won het er zelfs 6 van die 7. En de hottest van ze allemaal is Gyrano Kerk. Met 6 doelpunten en 4 assists in zijn laatste 6 duels de absolute smaakmaker bij Antwerp.

Maar de 30-jarige Surinamer is einde contract en kan dus gratis vertrekken bij Antwerp als het bestuur hem niet snel een nieuw contract laat ondertekenen. Maar zelf blijft Kerk er rustig onder: "Ik zou graag blijven maar ik sta voor alles open. Ik kan de dingen zelf niet beïnvloeden."

Dat denkt hij tenminste want met zijn huidige vorm zal hij ongetwijfeld wel beïnvloeden hoe sterk zijn onderhandelingspositie is wanneer hij mag komen onderhandelen bij de bestuurstafel: "Als je het goed doet, komen de mooie dingen vanzelf op je pad is mijn visie", aldus Kerk. "Ik speel nu wel voor mijn toekomst, maar niet in negatieve zin"

Dodelijk duo

Ook trainer Joseph Oosting ziet zijn spits niet graag vertrekken. "Samen met Janssen vormt Kerk een dodelijk duo voorin. Een duo waar een club als Antwerp blij mee mag zijn. Ik hoop het hem wel duidelijk te maken dat ik wil dat hij blijft", lachte Oosting op de persconferentie na het bekerduel tegen La Louvière.



Het wordt alleszins een drukke maand januari voor Gheysens en co want naast Kerk zijn met Van Den Bosch, Janssen, Kouyaté, Praet, Scott en Benitez (huur) heel wat spelers einde contract die normaal in de basiself van Antwerp staan.