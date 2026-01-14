Kerk wijst meteen naar ploegmaat na winning goal: "Was belediging geweest voor hem"

Een bekerwedstrijd is zelden signaal voor een rustige avond en daar was Antwerp-La Louvière nog maar eens het bewijs van. Antwerp had het lastig maar kon uiteindelijk opgelucht ademhalen na twee doelpunten van Gyrano Kerk.

Van gemiste kans naar heldenrol

Bij een 1-1 stand hadden zowel Antwerp als La Louvière nog enkele grote kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. In de verlengingen maar ook nog in de reguliere speeltijd. Kerk had al eentje gemaakt in de eerste helft maar liet in de tweede helft de 2-1 van dichtbij liggen. "Dat was echt balen", reageerde de aanvaller zelf achteraf.

"De pass van Babadi was echt perfect maar ik maakte hem niet. Gelukkig lukte het in de verlenging wel. Ik had het gevoel dat we naar strafschoppen zouden gaan maar dan kwam de geniale actie van Vandeplas. Het zou een belediging geweest zijn voor hem als ik die niet gemaakt had", lachte Kerk zijn tanden bloot.

Kritisch

Ondanks de overwinning spaarde Kerk zichzelf en zijn ploeg niet: "Het was een slordige partij van onze kant. De eerste helft was niet top en ook de tweede niet, al moet je hen ook wel de credits geven want La Louvière deed het goed. In de beker is esthetiek bijzaak en is winnen het belangrijkste. Op andere momenten kan je mooi voetbal spelen en winnen", oordeelde hij.

In de 116e minuut verloste Kerk de Bosuil met een doelpunt dat gepaard ging met een explosie van geluid. "Dit zit persoonlijk in mijn top drie van momenten sinds ik bij Antwerp ben", aldus Kerk. "Ik win liever met een droge 3-0 om de krachten te sparen maar dit is ook wel heel leuk."

Lees ook... Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken›

In de halve finale straks treft Antwerp KAA Gent of Anderlecht. Wie het wordt, maakt niet uit. "Het is de beker, het maakt me niet uit. Zolang het maar een mooie wedstrijd wordt en wij winnen. Oh, is het heen en terug? Dat we ze dan maar allebei winnen", besloot hij opnieuw met een lach.