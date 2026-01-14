Reactie La Louvière met opgeheven hoofd uit beker: "Match niet gewonnen, vertrouwen wél"

La Louvière met opgeheven hoofd uit beker: "Match niet gewonnen, vertrouwen wél"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De kansen waren er voor La Louvière om de Bosuil met verstomming achter te laten maar Les Loups gingen na 120 minuten toch met 2-1 onderuit tegen Antwerp en zien zo hun bekeravontuur stranden in de kwartfinale.

Dubbel gevoel

Het is dan ook niet onlogisch dat La Louvière teleurgesteld het veld verlaat in Deurne-Noord. Al doen ze dat wel met opgeheven hoofd: "Het resultaat zit niet mee, maar over het spel mogen we optimistisch zijn", klonk het eensgezind na afloop van de partij.

"Er waren kansen aan beide kanten", herinnerde trainer Taquin zich. En of hij gelijk had want Maisonneuve kopte in de tweede helft tegen de paal en in de eerste verlenging had Afriyie de 1-2 aan zijn voet maar besloot de aanvaller naast. "Enkele weken geleden verloren we hier nog en raakten we amper een bal", herinnerde Taquin zich. "Nu verdienden we het misschien wel om strafschoppen af te dwingen." 

De gemiste kans van Afriyie bleef ook bij de spelers nazinderen. "Dat was echt dé kans om op voorsprong te komen. Als je die zelf niet maakt en even later een doelpunt slikt, is dat enorm pijnlijk", aldus Ito. "De manier waarop we zijn uitgeschakeld, dat is iets om op te bouwen en kan ik de ploeg alleen maar voor feliciteren", analyseerde de middenvelder.

Een gevoel dat ook bij zijn trainer bleef hangen op de persconferentie. "Het resultaat zit nu niet mee maar we mogen optimistisch zijn over ons spel en fier op onze prestatie. We hebben de match niet gewonnen maar wel vertrouwen om er in 2026 vol voor te gaan."

Lees ook... Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken

Keeperskwestie

Opvallend: ook in een belangrijk bekerduel bleef Taquin achter zijn beslissing staan om tweede doelman De Schrevel te laten spelen en niet smaakmaker Peano. "De Schrevel heeft ons hier tot in de kwartfinale gebracht met goede wedstrijden tegen Heist en Beerschot. Ook vandaag toonde hij dat we een enorm goede tweede doelman hebben en daar kan ik als trainer alleen maar blij van worden."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Antwerp
La Louvière
Frédéric Taquin

Meer nieuws

Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken Reactie

Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken

09:45
2
Kerk wijst meteen naar ploegmaat na winning goal: "Was belediging geweest voor hem" Reactie

Kerk wijst meteen naar ploegmaat na winning goal: "Was belediging geweest voor hem"

07:30
1
Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

23:08
Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Teague - Angulo - Mitrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Teague - Angulo - Mitrovic

10:00
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

10:00
De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

09:30
Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet" Reactie

Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet"

00:08
3
🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

08:40
6
Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

08:20
2
🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over

🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over

09:00
1
Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

08:00
Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

07:20
2
KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

07:40
'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent'

'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent'

07:00
1
'Beerschot krijgt goed nieuws te horen over nieuwe spits'

'Beerschot krijgt goed nieuws te horen over nieuwe spits'

06:30
'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

23:00
14
Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

22:31
'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

23:30
KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

22:30
"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

21:40
Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

21:00
7
Zorgen om de gezondheid van Aad de Mos: "Daar kamp ik mee"

Zorgen om de gezondheid van Aad de Mos: "Daar kamp ik mee"

22:00
Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

20:40
1
"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

21:20
"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

15:00
3
'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

16:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

20:00
'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

20:00
'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

20:20
LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

13/01
'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

19:00
4
'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

19:40
📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

19:20
Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

18:40
2
Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

18:20
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

GeelRoodGroen GeelRoodGroen over 🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler PhP PhP over Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken Johnnie Walker Johnnie Walker over 'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster' Divano Divano over 'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet" Johnnie Walker Johnnie Walker over Charleroi - Club Brugge: 2-1 storfstievel storfstievel over 🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen' 1872 1872 over Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan na bekerstunt tegen Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved