La Louvière met opgeheven hoofd uit beker: "Match niet gewonnen, vertrouwen wél"

De kansen waren er voor La Louvière om de Bosuil met verstomming achter te laten maar Les Loups gingen na 120 minuten toch met 2-1 onderuit tegen Antwerp en zien zo hun bekeravontuur stranden in de kwartfinale.

Dubbel gevoel

Het is dan ook niet onlogisch dat La Louvière teleurgesteld het veld verlaat in Deurne-Noord. Al doen ze dat wel met opgeheven hoofd: "Het resultaat zit niet mee, maar over het spel mogen we optimistisch zijn", klonk het eensgezind na afloop van de partij.

"Er waren kansen aan beide kanten", herinnerde trainer Taquin zich. En of hij gelijk had want Maisonneuve kopte in de tweede helft tegen de paal en in de eerste verlenging had Afriyie de 1-2 aan zijn voet maar besloot de aanvaller naast. "Enkele weken geleden verloren we hier nog en raakten we amper een bal", herinnerde Taquin zich. "Nu verdienden we het misschien wel om strafschoppen af te dwingen."

De gemiste kans van Afriyie bleef ook bij de spelers nazinderen. "Dat was echt dé kans om op voorsprong te komen. Als je die zelf niet maakt en even later een doelpunt slikt, is dat enorm pijnlijk", aldus Ito. "De manier waarop we zijn uitgeschakeld, dat is iets om op te bouwen en kan ik de ploeg alleen maar voor feliciteren", analyseerde de middenvelder.

Een gevoel dat ook bij zijn trainer bleef hangen op de persconferentie. "Het resultaat zit nu niet mee maar we mogen optimistisch zijn over ons spel en fier op onze prestatie. We hebben de match niet gewonnen maar wel vertrouwen om er in 2026 vol voor te gaan."



Keeperskwestie

Opvallend: ook in een belangrijk bekerduel bleef Taquin achter zijn beslissing staan om tweede doelman De Schrevel te laten spelen en niet smaakmaker Peano. "De Schrevel heeft ons hier tot in de kwartfinale gebracht met goede wedstrijden tegen Heist en Beerschot. Ook vandaag toonde hij dat we een enorm goede tweede doelman hebben en daar kan ik als trainer alleen maar blij van worden."