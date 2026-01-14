Reactie Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet"

Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Oosting heeft voor het eerst kennisgemaakt met de Antwerp-manier van dingen te regelen: waarom makkelijk als het ook moeilijk kan. De Great Old had namelijk 120 minuten nodig om te winnen van La Louvière in de kwartfinale van de beker.

Taaie avond

Antwerp kwam al na een kwartier op voorsprong via Gyrano Kerk en leek ook de score snel te verdubbelen maar zag de 2-0 op de paal stranden waarna La Louvière zich opnieuw in de wedstrijd knokte. Het zorgde voor een thriller waarbij Kerk Antwerp verloste in de 116e minuut.

"Het was een taaie avond", opende Antwerp-trainer Joseph Oosting op de persconferentie achteraf. "We konden maar twee keer opbouwen zoals we het wilden en daar kwam dan ook  één keer een doelpunt uit. Verder was het enorm slordig van ons. De 2-0 moest er eigenlijk in en dan is het over maar dat lukte niet. Dan zie je dat La Louvière een ploeg is die goed in elkaar zit en je het toch lastig krijgt", analyseerde de Nederlander.

Ambitie

En het werd inderdaad lastig voor Antwerp want op slag van rust scoorde Fall de gelijkmaker. "Als je echt ambitie wilt uitstralen, mag je vlak voor rust die goal niet slikken. Je streeft als trainer naar perfectie en dat was zeker daar niet het geval."

En dus probeerde Oosting in te grijpen. Dat deed hij door Praet in te brengen voor Tsunashima, een middenvelder voor een verdediger. Daardoor ging Benitez, een andere middenvelder, een rijtje naar achter om zich naast Kouyaté te posteren centraal achterin.

Lees ook... Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

"Aan de bal was het niet goed genoeg", verklaarde Oosting zijn wissel. "Met Praet als middenvelder erop te zetten en Benitez achterin, wou ik meer voetbal van achteruit creëren en dat is ook gelukt. Het was te traag in balbezit waardoor ik ingreep. Maar goed, we zijn door. Het is fijn dat we de lijn van 2025 doortrekken in het nieuwe jaar", besloot hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Antwerp
La Louvière
Joseph Oosting

Meer nieuws

Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

23:08
'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

23:30
'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

23:00
2
Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

22:31
KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

22:30
"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

21:40
Zorgen om de gezondheid van Aad de Mos: "Daar kamp ik mee"

Zorgen om de gezondheid van Aad de Mos: "Daar kamp ik mee"

22:00
Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

20:40
1
Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

21:00
4
"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

21:20
"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

15:00
3
'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

16:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

20:00
'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

20:20
'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

20:00
LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

10:45
'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

19:00
'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

19:40
📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

19:20
Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

18:40
2
Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

08:40
66
Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

18:20
3
DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

17:50
2
Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

17:20
1
'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

17:40
Opsteker voor KRC Genk, dat versnelling hoger schakelt richting Zulte Waregem

Opsteker voor KRC Genk, dat versnelling hoger schakelt richting Zulte Waregem

18:00
OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

17:00
3
Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

16:30
Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

07:40
2
Manchester United heeft nieuwe coach te pakken! Senne Lammens krijgt clubicoon als manager

Manchester United heeft nieuwe coach te pakken! Senne Lammens krijgt clubicoon als manager

10:32
En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

06:30
15
De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

16:00
Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

15:30
Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand

Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand

14:40
'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

15:15
2
Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Wouter Simons Wouter Simons over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij filip.dhose filip.dhose over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Swakke25 Swakke25 over 'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract' Sharon Sharon over Charleroi - Club Brugge: 2-1 rinus michels rinus michels over Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen Venom#13 Venom#13 over Antwerp - La Louvière: 1-1 Andreas2962 Andreas2962 over Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen' Andreas2962 Andreas2962 over Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler Bruno BDB Bruno BDB over Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved