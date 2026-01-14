Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet"

Oosting heeft voor het eerst kennisgemaakt met de Antwerp-manier van dingen te regelen: waarom makkelijk als het ook moeilijk kan. De Great Old had namelijk 120 minuten nodig om te winnen van La Louvière in de kwartfinale van de beker.

Taaie avond

Antwerp kwam al na een kwartier op voorsprong via Gyrano Kerk en leek ook de score snel te verdubbelen maar zag de 2-0 op de paal stranden waarna La Louvière zich opnieuw in de wedstrijd knokte. Het zorgde voor een thriller waarbij Kerk Antwerp verloste in de 116e minuut.

"Het was een taaie avond", opende Antwerp-trainer Joseph Oosting op de persconferentie achteraf. "We konden maar twee keer opbouwen zoals we het wilden en daar kwam dan ook één keer een doelpunt uit. Verder was het enorm slordig van ons. De 2-0 moest er eigenlijk in en dan is het over maar dat lukte niet. Dan zie je dat La Louvière een ploeg is die goed in elkaar zit en je het toch lastig krijgt", analyseerde de Nederlander.

Ambitie

En het werd inderdaad lastig voor Antwerp want op slag van rust scoorde Fall de gelijkmaker. "Als je echt ambitie wilt uitstralen, mag je vlak voor rust die goal niet slikken. Je streeft als trainer naar perfectie en dat was zeker daar niet het geval."

En dus probeerde Oosting in te grijpen. Dat deed hij door Praet in te brengen voor Tsunashima, een middenvelder voor een verdediger. Daardoor ging Benitez, een andere middenvelder, een rijtje naar achter om zich naast Kouyaté te posteren centraal achterin.



"Aan de bal was het niet goed genoeg", verklaarde Oosting zijn wissel. "Met Praet als middenvelder erop te zetten en Benitez achterin, wou ik meer voetbal van achteruit creëren en dat is ook gelukt. Het was te traag in balbezit waardoor ik ingreep. Maar goed, we zijn door. Het is fijn dat we de lijn van 2025 doortrekken in het nieuwe jaar", besloot hij.