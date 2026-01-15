Anderlecht Anderlecht
1-0
KAA Gent KAA Gent
andAnderlecht
gntKAA Gent
Thorgan Hazard (pen) 27'
1-0
1-1
90+5' Leonardo Da Silva Lopes
Datum: 15/01/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Kwart Finales
Stadion: Lotto Park
Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 140 reacties
Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker
Foto: © photonews

Nee, een topmatch was het niet in het Lotto Park. Anderlecht speelde vooral in de omschakeling en Gent grossierde in de slechte passes. Het was een penalty benut door Thorgan Hazard die de beslissing forceerde. In de slotfase werd de gelijkmaker van Lopes nog afgekeurd.

Besnik Hasi zette Cvetkovic op de bank, koos voor Bertaccini als spits en zette Degreef in de ploeg. Anderlecht speelde met overtuiging en diepgang tegen Gent, maar de eerste grote kans was wel voor de bezoekers. Kanga zag een bal voor zijn voeten vallen, maar schoot voorlangs.

Anderlecht dicteerde het tempo, maar heeft echt nood aan die spits die Besnik Hasi al een tijdje wil. Dat mag dan gerust ook een snelle jongen zijn, maar moet wel zijn taak kennen. Bertaccini zakte weeral telkens terug waardoor er vooraan bijna niemand meer stond. 

Gent kwam opbouwend te kort

Terwijl het bij paars-wit voetballend nog 'ok' was, was het dat bij Gent niet. De Buffalo's hebben een groot probleem in de opbouw. De passes die in de voeten van Anderlecht-spelers terecht kwamen, waren na een halfuur al niet meer te tellen. Ze geraakten niet door de pressing van Anderlecht. 

Skoras probeerde dan wel, maar vond geen aanspeelpunten. De terugkeer van Marco Kana deed de Anderlecht-defensie duidelijk heel veel deugd. 'Le Professeur' speelde gewoon weer op het niveau van twee maanden geleden, van voor zijn blessure. 

Anderlecht niet dominant, maar Gent was wel heel flauw

Anderlecht stond met de rust ook op voorsprong. Dat had het te danken aan een penalty, uitgelokt door Degreef. Die zag Araujo twijfelen bij een hoge bal in de zestien en wierp er zich voor. Hij werd geraakt, Laforge wees naar de stip en Hazard deed de rest: 1-0.

Ondanks dat Anderlecht ook niet dominant was en vooral rekende op diep lopende mensen - als Saliba wat beter had gedaan in de passing, was het waarschijnlijk minstens 2-0 geweest - had je nooit het gevoel dat Gent iets kon creëren. Het was wie het meest profiteerde van de fouten van de tegenstander die ging winnen.

Balmishandeling

Skoras liet vroeg in de tweede helft de gelijkmaker liggen. Zijn schot strandde op de paal. Saliba deed aan de overkant hetzelfde en daarna... was het allemaal gedaan. We weten nog altijd niet wat die wedstrijdbal gedaan had om zo mishandeld te worden, maar het was soms pijnlijk.

Vooral bij Gent, dat echt wel ruimte kreeg om iets te doen, maar het telkens verprutste. Anderlecht was niet veel beter vooraan, vooral door gebrek aan een echte goaltjesdief, want daar waren de mogelijkheden er wel. In de slotfase scoorde Lopes wel nog de gelijkmaker, maar na lang beraad werd die afgekeurd voor voorafgaand hands van Skoras. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' -
Sardella Killian 90' -
Hey Lucas   90' 9
Kana Marco   77' -
Augustinsson Ludwig 90' -
Saliba Nathan-Dylan 90' -
De Cat Nathan 90' -
Degreef Tristan 57' -
Hazard Thorgan 90' -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
Bertaccini Adriano 86' -
Angulo Nilson   90' -
  • Rode kaarten: 1
Bank
N'Diaye Moussa 0'  
Cvetkovic Mihajlo   4'  
Verschaeren Yari 33' -
Ilic Mihajlo 13' -
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Llansana Enric 0'  
Vroninks Basile 0'  
Kanate Ibrahim 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' -
Paskotsi Maksim 88' -
Van Der Heyden Siebe 88' -
Volckaert Matties 90' -
Skoras Michal 90' -
Araujo Tiago 90' -
De Vlieger Tibe 82' -
Ito Atsuki   75' -
Kadri Abdelkahar 90' -
Goore Hyllarion 75' -
Kanga Wilfried 90' -
Bank
Kotto Samuel 2'  
Omgba Aimé 2'  
Sonko Momodou 15' -
Dean Max 8'  
Lopes Leonardo Da Silva 15' -
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Asselman Wout 0'  
Herbeleef Anderlecht - KAA Gent

Vooraf

Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

13:20

Vanavond om 20u30 ontvangt Anderlecht KAA Gent in de kwartfinale van de Beker van België. Het belooft een beladen duel te worden tussen twee ploegen die hunkeren naar sport...

Beker van België

 Kwart Finales
Charleroi Charleroi 2-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 2-1* La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved