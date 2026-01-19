Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

Anderlecht ging met 4-2 onderuit op bezoek bij KAA Gent, maar na afloop lag de focus niet alleen op het resultaat. Een discutabele strafschop in de eerste helft blijft voor veel discussie zorgen bij paars-wit.

Anderlecht heeft zondagnamiddag met 4-2 verloren van KAA Gent. Bij paars-wit waren niet helemaal tevreden over de arbitrage. In de eerste helft kregen de Buffalo's een strafschop na een fout van Colin Coosemans.

Hij raakte het hoofd van een Gent-speler en daarop besloot Lawrence Visser de bal op de stip te leggen. De Anderlecht-doelman liet zijn onvrede al goed horen na afloop van de wedstrijd.

Ook voormalig doelman Frank Boeckx vond dat de bal niet op de stip moest. "Het was absoluut geen penalty. De speler kopt en is dus eerst op de bal", vertelde hij bij de HLN Voetbalpodcast.

Arbitrage opnieuw onder vuur

"Maar een keeper mag de bal vanop één meter, tien meter of op één centimeter blokkeren. Dat is de job van een keeper. En hij raakt de bal. Dan is het nooit penalty. De botsing nadien, dat is collateral damage", vindt Boeckx.

Voor Anderlecht blijft het uiteraard lastig, want zonder die strafschop kwam Gent misschien niet meer zo goed terug in de wedstrijd. Araujo maakte gelijk zo'n tien minuten voor tijd. Nadien scoorden Max Dean en Goore nog.

