Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn"

Colin Coosemans was na de nederlaag tegen AA Gent bijzonder scherp voor de arbitrage. De doelman van Anderlecht had het vooral moeilijk met de penalty die Gent op weg hielp. "Er was nooit sprake van een strafschop", stelde hij onomwonden. "Gent mag Hein Vanhaezebrouck bedanken."

Volgens Coosemans speelde de nasleep van de bekerwedstrijd van donderdag een duidelijke rol. “Donderdag zag hij ook al een fantoompenalty en vandaag is het opnieuw hetzelfde”, klonk het scherp. “Scheidsrechters zouden zich daar niet door mogen laten beïnvloeden, maar ik heb het gevoel dat dat wel is gebeurd.”

De kapitein van paars-wit legde ook uit waarom hij zich onheus behandeld voelde in de fase. “Hij kopt en ik duw de bal weg, die zelfs van het doel weggaat”, zei Coosemans. “Als ik die bal met mijn hoofd wegwerk, is er nooit een fout. Ik begrijp die beslissing niet. Maar na wat er donderdag gebeurde, begrijp je ze ergens wel beter.”

Coosemans zag Anderlecht stabiliteit missen

Naast de penaltyfase erkende Coosemans ook de klasse van de gelijkmaker van Tiago Araújo. De Portugees haalde uit van buiten de zestien aan 106 km/u. “Ik moest de bal eerst zoeken”, gaf de doelman toe. “Hij stond op zestien meter, ik had weinig tijd om te reageren. Dat was gewoon goed getrapt.”

Even later ging Coosemans zelf tegen het canvas na een botsing met Max Dean. “Ik ga ervan uit dat het onopzettelijk was”, bleef hij daar rustig over. De echte verklaring voor het bizarre slot lag volgens hem elders.

“De stabiliteit was volledig weg”, analyseerde hij. “We hebben te veel moeten wisselen en speelden met te veel nieuwe spelers samen. Er waren te weinig automatismen, vooral achterin. Maar ik verwijt niemand iets, iedereen heeft alles gegeven.”



Tot slot bleef vooral de ontgoocheling overheersen. “Dit is onze tweede competitienederlaag op rij,”, zuchtte Coosemans. “Na de kwalificatie in de beker had dit een fantastische week kunnen worden. Als we de match beëindigen met het elftal dat begon, denk ik niet dat we dit verliezen. We hadden de controle, en die geven we in een paar minuten weg.”