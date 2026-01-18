Winterse exit in de maak: Anderlecht ziet Spaanse oplossing opduiken voor overbodige aanvaller

Anderlecht wil deze winter ruimte maken in zijn kern om gerichter te kunnen versterken. Voor enkele spelers lijkt het verhaal in het Lotto Park stilaan uitverteld.

Anderlecht wil deze winter dringend oplossingen zoeken voor overbodige spelers. Op die manier wordt er budget vrijgemaat om nuttige spelers te gaan halen. Een naam waar nog maar weinig op gerekend wordt is die van Luis Vazquez.

De aanvaller was tot begin oktober een titularis in het Lotto Park. Nadien veranderde plots alles. Sinds de zege in de Clasico tegen Standard kon Vazquez geen basisplaats meer veroveren.

Hij blijft vaak op de bank of moet het met een korte invalbeurt doen. Het is duidelijk dat hij niet meer bepaald in de plannen van Besnik Hasi past. Nu biedt een oplossing zich aan.

Spaanse piste voor Luis Vázquez

Volgens onze informatie kan de Anderlecht-spits namelijk naar Getafe. Er is contact tussen beide partijen maar een akkoord werd nog niet gevonden. Hij kon de verwachtingen in Brussel maar moeilijk inlossen.

Bij Getafe kan hij ploegmaat worden van Zaid Romero. De verdediger wordt door Club Brugge tot aan het einde van dit seizoen uitgeleend aan de Spaanse ploeg.