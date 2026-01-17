OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

Club Brugge heeft een beslissing genomen over de sportieve toekomst van verdediger Zaïd Romero. De Argentijn krijgt elders de kans op meer speeltijd.

Uitleenbeurt naar Spanje

De club maakte officieel bekend dat de verdediger tijdelijk vertrekt. “Zaïd Romero wordt tot het einde van dit seizoen uitgeleend aan Getafe CF”, staat te lezen op de website van Club Brugge.

Romero, die sinds 2024 deel uitmaakt van de kern, krijgt zo de mogelijkheid om zich te tonen in een competitie op een hoger ritme. De 26‑jarige verdediger kwam destijds over van Estudiantes en werkte zich bij blauw‑zwart in de selectie.

Zijn passage in Brugge leverde hem vooral invalbeurten en rotatiemomenten op, waardoor een uitleenbeurt logisch werd. Dat gaat nu richting La Liga.

Kans op meer minuten

De overstap naar Getafe moet Romero opnieuw regelmaat bezorgen. Getafe staat momenteel in de middenmoot van de Spaanse hoogste klasse en biedt hem een omgeving waar hij zich kan meten met sterke tegenstanders.



Voor Brugge betekent de uitleenbeurt dat de kern lichtjes wordt afgeslankt, zonder dat de sportieve balans verstoord raakt. De club behoudt controle over de toekomst van de speler, terwijl hij elders ervaring opdoet.