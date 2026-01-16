Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten

Besnik Hasi toonde zich na de bekerzege tegen KAA Gent tevreden over het resultaat, maar erkende dat Anderlecht zichzelf onnodig in de problemen bracht. Volgens de RSCA-coach had de wedstrijd veel vroeger beslist kunnen worden.

"Wij wisten dat het een moeilijke match zou worden. De eerste helft was gelijklopend, maar wij hadden wel de betere kansen", analyseerde Hasi. "Als Bertaccini daar niet valt, moet hij altijd scoren. En die kopbal was te centraal. We moesten die tweede goal maken",.

Anderlecht liet volgens Hasi te veel na op beslissende momenten. "De momenten waren daar, maar de beslissingen waren niet altijd de juiste. Dan hou je de tegenstander in leven en kom je in die discussiefases terecht", klonk het.

Besnik Hasi zag nergens een penaltyfout op Skoras

Over de late afgekeurde goal van Gent en de penaltyclaim op Skoras was Hasi duidelijk niet akkoord met Rik De Mil. "Skoras heeft volgens mij nooit de bal gehad. Ik vind dat de scheidsrechter daar juist heeft beslist", stelde hij.

Hasi verwees ook naar de handsbal in dezelfde fase. "De hands is duidelijk. Dat is een terecht afgekeurde goal. Voor mij was het een fiftyfifty-wedstrijd, maar die beslissing klopt", aldus de Anderlecht-coach.

Eerder in de match was er ook een fase waarin Bertaccini alleen op doel leek te gaan na contact met De Vliegher. Hasi was daar opvallend scherp. "Bertaccini moet daar altijd vallen. Dan is het rood voor de tegenstander, of hij scoort. Nu krijgen we niets."