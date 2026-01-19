Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

Anderlecht voelt steeds nadrukkelijker dat het vooraan présence tekortkomt. Dat werd nog eens pijnlijk duidelijk in de nederlaag tegen KAA Gent, waar paars-wit na de vele wissels de bal niet meer kon bijhouden en geen aanspeelpunt meer had.

Zonder spits die weegt op een verdediging verdwijnt ook de ruimte voor de andere aanvallers. Besnik Hasi wees na de match al op het gemis aan kwaliteit en stabiliteit, vooral in balbezit. In de tweede helft tegen Gent kon Anderlecht de bal vooraan nauwelijks vasthouden, waardoor de druk voortdurend terugkwam. Net daar wringt het schoentje: een diepe spits die duels wint, meters maakt en verdedigers bezighoudt, ontbreekt.

Danylo Sikan moet Anderlecht (en vooral Angulo en Hazard) zuurstof geven

De jonge Cvetkovic beschikt over potentieel, maar mist nog de fysieke présence om een verdediging vast te zetten. Bertaccini werkt hard, maar laat zich te vaak uitzakken om aan de bal te komen, waardoor het strafschopgebied onbemand blijft. Het gevolg is dat Anderlecht wel rond de zestien speelt, maar zelden echt dreigt in de zone waar het moet gebeuren.

Die analyse verklaart waarom het Sporting vol inzet op de komst van Danylo Sikan. De 24-jarige Oekraïner staat op het punt een contract te tekenen en moet meteen concurrentie brengen voorin. Met zijn fysieke profiel en loopvermogen kan hij een rol invullen die momenteel niemand in de kern echt beheerst.

Anderlecht probeerde Sikan al in september te halen

Sikan, die onder contract staat bij Trabzonspor, was dit seizoen op een zijspoor beland achter onder meer Paul Onuachu en Felipe Augusto. Toch kwam hij nog tot zestien wedstrijden en vier doelpunten. Anderlecht probeerde hem al in september binnen te halen, maar slaagt daar nu pas in, na een financiële inspanning van om en bij de vier miljoen euro.

Tegelijk lijkt een vertrek van Luis Vázquez naar Getafe dichterbij te komen. Met Sikan hoopt Hasi eindelijk de spits te krijgen die hij al weken vraagt: iemand die de bal kan bijhouden, op verdedigers weegt en zo zuurstof geeft aan de hele aanvalslinie. Na wat er tegen Gent gebeurde, kan Anderlecht zich geen uitstel meer veroorloven.