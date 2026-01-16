KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent voelt zich donderdagavond opnieuw benadeeld door scheidsrechter Nicolas Laforge. In de bekerwedstrijd tegen Anderlecht leidde zijn optreden tot frustratie bij de Buffalo's.

De meeste ergernis ontstond toen Anderlecht-verdediger Marco Kana geen rode kaart kreeg voor het neertrekken van de doorgebroken Michal Skoras. Coach Rik De Mil: “Wie een beetje voetbal aanvoelt, weet dat dit een rode kaart was.”

In de extra tijd nam de frustratie verder toe. Het doelpunt van Lopes werd afgekeurd voor handspel, terwijl een vermeende fout van Coosemans op Skoras niet tot een strafschop leidde.

Het is niet de eerste keer dat Laforge AA Gent benadeelt. Twee jaar geleden werd een ultieme gelijkmaker van De Sart tegen Anderlecht afgekeurd wegens een vermeende fout van Kandouss, terwijl een handsbal van Debast niet werd gefloten.

Ook in een vorige match tegen Anderlecht en tegen Antwerp was Laforge al de gebeten hond

Toenmalig trainer Hein Vanhaezebrouck was woedend: “Ik ga nog het hele seizoen in het zwart gekleed zijn. Dit gebeurt té vaak. Laforge verandert nooit van gedacht, zelfs als je het hem laat zien.”

Ook in augustus 2022 tijdens de thuiswedstrijd tegen Antwerp kwam Laforge negatief in beeld. Antwerp kreeg een twijfelachtige strafschop, terwijl Gent er één werd ontnomen. Vanhaezebrouck: “De VAR moest drie keer corrigeren, maar dit soort fouten gebeurt elke week.”

Lees ook... Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

Het gevoel bij Gent dat Laforge hen regelmatig benadeelt, gaat dus al meerdere jaren mee. De bekerwedstrijd tegen Anderlecht zal dat vertrouwen zeker niet hebben versterkt.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

18:00
OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

19:00
Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

13:00
14
Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

15:50
29
Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

17:00
1
Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" Reactie

Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen"

09:15
3
Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

17:20
Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

13:15
De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

17:40
Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

08:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne - Surdez

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne - Surdez

15:30
Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten Reactie

Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten

07:00
18
KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder gaat verliezen

KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder gaat verliezen

15:30
5
Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

16:30
Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

16:15
Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

11:00
"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

15:15
Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons" Reactie

Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons"

23:31
13
OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

14:51
9
Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

13:26
2
Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

13:00
1
Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

14:21
12
Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

22:35
Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

14:00
Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

22:30
15
📷 Vanhaezebrouck, De Vlieger en de supporters laten zich uit: rood voor Gent? Strafschop Anderlecht?

📷 Vanhaezebrouck, De Vlieger en de supporters laten zich uit: rood voor Gent? Strafschop Anderlecht?

21:40
2
BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

10:30
Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

07:20
3
Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht

Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht

21:00
1
Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

12:00
4
📷 RSC Anderlecht - KAA Gent begint met vertraging door opvallende reden

📷 RSC Anderlecht - KAA Gent begint met vertraging door opvallende reden

20:40
Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

11:40
KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

09:00
1
Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

11:20
10
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15
Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad" Reactie

Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad"

00:06
32

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 20:45 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Mike59 Mike59 over Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard) Johnnie Walker Johnnie Walker over Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners Johnnie Walker Johnnie Walker over Club Brugge - La Louvière: - Johnnie Walker Johnnie Walker over Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint André Coenen André Coenen over Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits' MALYNWA MALYNWA over KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder gaat verliezen rinus michels rinus michels over Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved