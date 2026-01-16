KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

KAA Gent voelt zich donderdagavond opnieuw benadeeld door scheidsrechter Nicolas Laforge. In de bekerwedstrijd tegen Anderlecht leidde zijn optreden tot frustratie bij de Buffalo's.

De meeste ergernis ontstond toen Anderlecht-verdediger Marco Kana geen rode kaart kreeg voor het neertrekken van de doorgebroken Michal Skoras. Coach Rik De Mil: “Wie een beetje voetbal aanvoelt, weet dat dit een rode kaart was.”

In de extra tijd nam de frustratie verder toe. Het doelpunt van Lopes werd afgekeurd voor handspel, terwijl een vermeende fout van Coosemans op Skoras niet tot een strafschop leidde.

Het is niet de eerste keer dat Laforge AA Gent benadeelt. Twee jaar geleden werd een ultieme gelijkmaker van De Sart tegen Anderlecht afgekeurd wegens een vermeende fout van Kandouss, terwijl een handsbal van Debast niet werd gefloten.

Ook in een vorige match tegen Anderlecht en tegen Antwerp was Laforge al de gebeten hond

Toenmalig trainer Hein Vanhaezebrouck was woedend: “Ik ga nog het hele seizoen in het zwart gekleed zijn. Dit gebeurt té vaak. Laforge verandert nooit van gedacht, zelfs als je het hem laat zien.”

Ook in augustus 2022 tijdens de thuiswedstrijd tegen Antwerp kwam Laforge negatief in beeld. Antwerp kreeg een twijfelachtige strafschop, terwijl Gent er één werd ontnomen. Vanhaezebrouck: “De VAR moest drie keer corrigeren, maar dit soort fouten gebeurt elke week.”



Lees ook... Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?›

Het gevoel bij Gent dat Laforge hen regelmatig benadeelt, gaat dus al meerdere jaren mee. De bekerwedstrijd tegen Anderlecht zal dat vertrouwen zeker niet hebben versterkt.