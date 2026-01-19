Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De frustraties na de 4-2-nederlaag van Anderlecht in Gent bleven niet beperkt tot het veld. Colin Coosemans haalde scherp uit naar de arbitrage en betrok daar zelfs Hein Vanhaezebrouck bij. Die laatste reageerde intussen zelf.

Colin Coosemans was niet gelukkig na de 4-2-nederlaag tegen KAA Gent. Hij had het moeilijk met beslissingen van de scheidsrechter. "Gent mag Hein Vanhaezebrouck bedanken", opende hij. "Donderdag zag hij ook al een fantoompenalty en vandaag is het opnieuw hetzelfde. Scheidsrechters zouden zich daar niet door mogen laten beïnvloeden, maar ik heb het gevoel dat dat wel is gebeurd", zei hij na afloop.

Vanhaezebrouck was cocommentator bij de bekerwedstrijd van paars-wit en sprak zich ook duidelijk uit over beslissingen van de ref. Lag het dan echt aan de voormalige trainer? "Uiteraard, na alles wat ik voor hen gedaan heb", grapt Vanhaezebrouck zelf bij Sporza. Hij is uiteraard op de hoogte van de situatie en had zelfs al contact met Coosemans.

"De uitspraak van Coosemans komt voort uit frustratie. Het is een beetje opgeklopt, want Coosemans heeft me gisteren nog een bericht gestuurd om zich te verontschuldigen", gaat hij verder. Volgens Vanhaezebrouck was het allemaal een misverstand.

Vanhaezebrouck reageert duidelijk op uitspraak Coosemans

"Hij was verkeerd ingelicht en heeft de uitzending niet gezien. Ik heb pas gereageerd op de penaltyfase na het interview van Rik De Mil. Wij hadden het zelf eerst niet gezien. We hebben nooit gesproken over contact met Coosemans en achteraf oordeelden we zelfs dat het te weinig was voor een penalty."

Hij zegt dat hij helemaal gen fantoompenalty zag. "Net zoals die van gisteren, trouwens. Dat vond ik er ook geen. De reactie van Visser vond ik verdacht, omdat hij zijn rug keert en 5 seconden later toch beslist dat het penalty is. Ik snap dat ze bij Anderlecht de verklaring zoeken bij de match ervoor."

Lees ook... Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

"Maar Colin had niet naar mij moeten wijzen, wel naar de arbitrage die slecht was. Net als in de bekermatch donderdag. De fout ligt vooral daar en niet bij de ex-trainer van Gent", besluit Vanhaezebrouck.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Hein Vanhaezebrouck
Colin Coosemans

Meer nieuws

Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

09:30
2
🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

12:20
Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

12:00
6
Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

17:00
Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

10:30
Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit" Reactie

Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit"

09:15
Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

08:40
3
Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

11:20
4
Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn"

Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn"

18/01
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

16:00
Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

16:15
1
Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

15:30
Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

15:15
3
Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week Analyse

Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week

14:40
'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

13:30
1
OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

16:00
Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

06:00
'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

15:00
'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

14:20
1
OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

14:00
3
📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

08:00
1
Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

13:15
Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

13:00
9
Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

12:40
In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen Analyse

In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen

11:40
3
Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

11:00
"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

10:45
6
Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

10:00
Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

10:15
Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen" Reactie

Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen"

18:15
11
Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

09:00
2
"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

09:45
Hasi verraste met deze naam tegen KAA Gent: blijft hij dan toch gewoon bij Anderlecht?

Hasi verraste met deze naam tegen KAA Gent: blijft hij dan toch gewoon bij Anderlecht?

18:30
1
'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

21:40
2
KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!" Reactie

KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!"

18/01
9
Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

07:20
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

H.J. H.J. over Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel" Obiku Obiku over Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte pief pief over 🎥 Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse' My-T Vekkie My-T Vekkie over Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV Sv1978 Sv1978 over Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren" Sv1978 Sv1978 over Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis" DonEddy1976 DonEddy1976 over In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen André Coenen André Coenen over OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved