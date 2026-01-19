Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

De frustraties na de 4-2-nederlaag van Anderlecht in Gent bleven niet beperkt tot het veld. Colin Coosemans haalde scherp uit naar de arbitrage en betrok daar zelfs Hein Vanhaezebrouck bij. Die laatste reageerde intussen zelf.

Colin Coosemans was niet gelukkig na de 4-2-nederlaag tegen KAA Gent. Hij had het moeilijk met beslissingen van de scheidsrechter. "Gent mag Hein Vanhaezebrouck bedanken", opende hij. "Donderdag zag hij ook al een fantoompenalty en vandaag is het opnieuw hetzelfde. Scheidsrechters zouden zich daar niet door mogen laten beïnvloeden, maar ik heb het gevoel dat dat wel is gebeurd", zei hij na afloop.

Vanhaezebrouck was cocommentator bij de bekerwedstrijd van paars-wit en sprak zich ook duidelijk uit over beslissingen van de ref. Lag het dan echt aan de voormalige trainer? "Uiteraard, na alles wat ik voor hen gedaan heb", grapt Vanhaezebrouck zelf bij Sporza. Hij is uiteraard op de hoogte van de situatie en had zelfs al contact met Coosemans.

"De uitspraak van Coosemans komt voort uit frustratie. Het is een beetje opgeklopt, want Coosemans heeft me gisteren nog een bericht gestuurd om zich te verontschuldigen", gaat hij verder. Volgens Vanhaezebrouck was het allemaal een misverstand.

Vanhaezebrouck reageert duidelijk op uitspraak Coosemans

"Hij was verkeerd ingelicht en heeft de uitzending niet gezien. Ik heb pas gereageerd op de penaltyfase na het interview van Rik De Mil. Wij hadden het zelf eerst niet gezien. We hebben nooit gesproken over contact met Coosemans en achteraf oordeelden we zelfs dat het te weinig was voor een penalty."

Hij zegt dat hij helemaal gen fantoompenalty zag. "Net zoals die van gisteren, trouwens. Dat vond ik er ook geen. De reactie van Visser vond ik verdacht, omdat hij zijn rug keert en 5 seconden later toch beslist dat het penalty is. Ik snap dat ze bij Anderlecht de verklaring zoeken bij de match ervoor."



"Maar Colin had niet naar mij moeten wijzen, wel naar de arbitrage die slecht was. Net als in de bekermatch donderdag. De fout ligt vooral daar en niet bij de ex-trainer van Gent", besluit Vanhaezebrouck.