Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)
Thorgan Hazard zorgde tegen AA Gent voor het winnende doelpunt vanop de stip. Anderlecht moet het daarvan veelal hebben, want doelpunten scoren blijft een probleem voor paars-wit.

De Brusselaars missen nauwelijks vanaf elf meter. In de afgelopen drie seizoenen miste paars-wit slechts 2 van de 23 strafschoppen. Hazard zelf is dit seizoen onfeilbaar: vijf pogingen, vijf goals.

Voor Hazard waren er ook andere betrouwbare penaltynemers. Voordien waren Kasper Dolberg en Anders Dreyer de vaste strafschopnemers. Dolberg miste slechts één van zijn elfmeters tijdens zijn tweejarige passage.

Het succes vanaf de stip is een belangrijk wapen geworden voor Anderlecht, ook al is het niet zo dat paars-wit de meeste penalties in de Jupiler Pro League krijgt. 

Anderlecht moet andere aanvallende oplossingen vinden

Spelers als Adriano Bertaccini, Nilson Angulo en Tristan Degreef zorgen dit seizoen regelmatig voor nieuwe kansen vanaf elf meter.

Lees ook... Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht
Toch kan Anderlecht niet volledig op strafschoppen vertrouwen. In competitiematchen tegen sterke tegenstanders zal het ook andere manieren moeten vinden om te scoren. Toch blijft de stip een bijna zekere garantie voor doelpunten.

13:15
21:00
1
09:15
2
13:00
08:20
22:35
07:00
13
11:00
23:31
11
22:30
12
21:40
2
11:20
07:20
3
10:30
12:00
1
20:40
11:40
09:00
11:20
2
10:15
00:06
25
10:18
10:15
3
10:00
09:45
1
09:30
08:40
08:00
13
07:40
14
06:30
2
23:00
06:00
22:00
21:20
1
17:00
1
16:30

