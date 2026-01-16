Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

Marco Kana (23) blijft bij Anderlecht. De centrale verdediger zal zijn aflopende contract binnenkort verlengen, vermoedelijk tot 2031.

Vorig seizoen leek Kana, toen vaak geblesseerd, nog uit beeld bij paars-wit. Het jeugdproduct werd uitgeleend en brak niet door, maar dit seizoen is hij uitgegroeid tot onmisbare defensieleider.

Anderlecht ondernam de voorbije weken stappen om het contract van Kana, dat in juni 2026 afloopt, te verlengen. Niet zomaar een bijtekening, maar een langdurige verbintenis als bevestiging van het vertrouwen in zijn potentieel.

Marco Kana gaat bijtekenen tot 2031

Het eerste voorstel viel nog niet volledig in de smaak bij Kana en zijn entourage, maar na verdere onderhandelingen zijn alle details uitgeklaard. Binnenkort zal hij zijn nieuwe contract tekenen in het Lotto Park, schrijft Het Nieuwsblad.

Of de verlenging effectief loopt tot 2031 of dat er een optie in het contract zit, is nog niet officieel bekendgemaakt. Feit is dat Anderlecht nog enkele jaren rekent op zijn jeugdproduct.

Ook Kana’s broers, Joel en Cresus, voetballen bij Anderlecht. Cresus geldt op zijn 14de al als groot talent, wat de familieband met paars-wit verder versterkt.