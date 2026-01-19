Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

Colin Coosemans geeft zijn voorkeur voor keeperskledij aan. Hij reageert op de huidige trend van opvallende kleuren en legt uit waarom hij zelf andere keuzes zou maken.

Voorkeur voor sobere uitrusting

Colin Coosemans wordt gevraagd naar zijn voorkeur tussen twee felgekleurde keepersoutfits. Hij maakt duidelijk dat hij geen voorstander is van dergelijke tinten.

“Als het aan mij ligt: in geen van beide. Ik vind die felle outfits in fluo maar niets en verkies mijn zwarte of grijze keeperstenue. Alleen heb ik daar niet veel aan te zeggen, want anders was er van roze of groen nooit sprake”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Nochtans is het een bredere trend dat keepers steeds vaker in opvallende kleuren spelen. Coosemans reageert daarop door te verwijzen naar de argumenten die in het voetbalmilieu circuleren. “Ja, er wordt gezegd dat die fluokleuren ervoor zorgen dat aanvallers de bal meer op de keeper mikken.”

“Maar goed: als je uitkomt op een hoge of verre bal, kan de tegenstander ook beter inschatten waar de doelman zich bevindt. Ik weet niet of het zo wetenschappelijk onderbouwd is. Geef mij maar sobere kleuren.” Zijn voorkeur blijft dus duidelijk bij minder opvallende tinten.

Praktische overwegingen op het veld

Volgens Coosemans spelen niet alleen esthetische voorkeuren een rol, maar ook praktische aspecten. De zichtbaarheid van de doelman kan voor aanvallers een hulpmiddel zijn, maar even goed een nadeel voor de keeper zelf.



Coosemans maakt duidelijk dat spelers niet altijd zelf bepalen wat ze dragen. De keuze voor uitrusting wordt vaak door clubs of sponsors vastgelegd. Daardoor blijft zijn persoonlijke voorkeur voor donkere tinten meestal ondergeschikt aan commerciële of uniforme afspraken.