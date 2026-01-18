Gent heeft revanche tegen Anderlecht beet dankzij wondermooie goal Araujo en invaller Dean

Gent-Anderlecht leek lange tijd op een overwinning voor de bezoekers af te stevenen. Gent had volledige controle over de partij in de tweede helft, maar deed er niets mee. Tot... Araujo het vuur aan de lont stak en invaller Dean de winnende goal op het bord duwde.

Rond de Planet Group Arena gingen ook zondag nog alle gesprekken over de discutabele fases in de bekermatch van donderdag. Iedereen verwachtte dan ook een Gent dat met het mes tussen de tanden op het veld zou verschijnen. Niets was echter minder waar.

Angulo verrast na simpele goal en... uiteraard penalty

Het was Anderlecht dat als beste aan de match begon en al na drie minuten op voorsprong klom. Geen disussie deze keer, maar wel een slapende Gentse defensie. Bij een hoekschop van Hazard kreeg Cvetkovic ineens zeeën ruimte om door te koppen en Angulo legde simpel binnen. Hij was er zelf door verrast.

De VAR wou deze keer geen risico nemen en onderzocht de fase grondig, maar zag enkel Van Der Heyden en co slap verdedigen. In de daaropvolgende minuten bleek Gent ineens wel wakker en Araujo trof via de handen van Coosemans de paal. De doelman hield ook Hong nog van een doelpunt.

Gent leek er niet echt door te komen, maar dan was er ineens een hoge bal in de zestien. Coosemans kwam uit en raakte Paskotsi voluit in het gezicht. Visser twijfelde even, maar legde de bal toch op de stip. Kanga eiste de bal op en maakte gelijk: 1-1.





Verdedigend geblunder

Maar het verdedigend geblunder ging door bij Gent. Toen Hazard net voor rust de bal voorsmeet ging zowat heel de defensie naast de bal en dook Angulo letterlijk voor zijn man om binnen te koppen. Drie man van Gent wou de voorzet eruit halen, drie man ging naast de bal. Zo maak je het jezelf natuurlijk heel moeilijk.

Bij Anderlecht moest Hasi bij de rust weer ingrijpen. De Cat had na een botsing met Van Der Heyden te veel last en werd vervangen door Verschaeren. Achteraan zagen we dan weer een duo dat we niet verwacht hadden: Ilic-Özcan. De Turk kwam bij de rust erop voor Kana, die al geel had en net terug is uit blessure.

Anderlecht geeft het helemaal uit handen

De bezoekers gingen dan ook in een vijfmansverdediding spelen. Iets meer zekerheid, maar ook minder kans om aanvallend het spel te maken. Zo bleek ook, want ze kwamen er nog amper uit in de tweede helft. Niet dat Gent zoveel kansen bij elkaar voetbalde, maar het balbezit was wel voor de Buffalo's.

Een heel zoutloze tweede helft mocht het tot de 81ste minuut genoemd worden, want een kans zagen we niet. Flauw... Tot Araujo de bal voor zijn voeten zag vallen net buiten de zestien. Een schicht richting de kruising en het stond 2-2. En daar bleef het niet bij. Een paar minuten later duwde Dean een goed uitgespeelde aanval van Gent in doel voor de 3-2. De Planet Group Arena stond op de banken te dansen. Zeker toen Lopes ook nog eens in een leeg doel de 4-2 scoorde.