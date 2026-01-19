Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit"

Tiago Araújo kroonde zich tot de man van de match tegen Anderlecht. De Portugese middenvelder tekende voor de cruciale 2-2 en bezorgde KAA Gent zo een overwinning die hen op en over paars-wit bracht.

Zijn doelpunt mocht er absoluut zijn. Van buiten de zestien haalde Araújo verwoestend uit en de bal zoefde tegen maar liefst 106 km/u in doel. “Misschien boven de 100, dacht ik. 106? Dat kan je ook op de weg rijden", lachte hij achteraf.

Het was zijn eerste goal voor Gent en meteen een bijzonder belangrijke. “Het was mijn eerste goal hier, en nu wil ik er meer. Dit was een heel belangrijke", klonk het trots bij de Portugees.

Araújo twijfelde geen seconde toen hij de bal kreeg. “Ik dacht gewoon aan de goal, want we moesten scoren. En toen ik de bal in het net zag, was dat een geweldig gevoel", vertelde hij.

Tiago Araujo was wel héél blij met zijn eerste goal

In de eerste helft had hij al eens zijn kans gewaagd, maar toen redde Colin Coosemans knap. “Ik probeerde het al, maar dat was een heel goede save", gaf hij toe. "Bij die trap ging al mijn frustratie eruit"

De zege betekende veel voor de groep, zeker na een moeilijke week en de bekeruitschakeling eerder tegen Anderlecht. “Dit was heel goed voor het team. Het geeft ons een goed gevoel. We hebben een heel goede groep", aldus Araújo. “De match in de beker was frustrerend, omdat we daar heel goed speelden. Dit was onze verantwoordelijkheid. Het winnen was vandaag het belangrijkste, en dat is het grootste positieve aspect.”

