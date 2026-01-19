Reactie Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Planet Group Arena
Reageer
Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit"
Foto: © photonews

Tiago Araújo kroonde zich tot de man van de match tegen Anderlecht. De Portugese middenvelder tekende voor de cruciale 2-2 en bezorgde KAA Gent zo een overwinning die hen op en over paars-wit bracht.

Zijn doelpunt mocht er absoluut zijn. Van buiten de zestien haalde Araújo verwoestend uit en de bal zoefde tegen maar liefst 106 km/u in doel. “Misschien boven de 100, dacht ik. 106? Dat kan je ook op de weg rijden", lachte hij achteraf.

Het was zijn eerste goal voor Gent en meteen een bijzonder belangrijke. “Het was mijn eerste goal hier, en nu wil ik er meer. Dit was een heel belangrijke", klonk het trots bij de Portugees.

Araújo twijfelde geen seconde toen hij de bal kreeg. “Ik dacht gewoon aan de goal, want we moesten scoren. En toen ik de bal in het net zag, was dat een geweldig gevoel", vertelde hij.

Tiago Araujo was wel héél blij met zijn eerste goal 

In de eerste helft had hij al eens zijn kans gewaagd, maar toen redde Colin Coosemans knap. “Ik probeerde het al, maar dat was een heel goede save", gaf hij toe. "Bij die trap ging al mijn frustratie eruit"

Lees ook... Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"
De zege betekende veel voor de groep, zeker na een moeilijke week en de bekeruitschakeling eerder tegen Anderlecht. “Dit was heel goed voor het team. Het geeft ons een goed gevoel. We hebben een heel goede groep", aldus Araújo. “De match in de beker was frustrerend, omdat we daar heel goed speelden. Dit was onze verantwoordelijkheid. Het winnen was vandaag het belangrijkste, en dat is het grootste positieve aspect.”
 

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

MALYNWA MALYNWA over 🎥 Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière franchi franchi over Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch franchi franchi over Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn" Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is Andreas2962 Andreas2962 over Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..." Andreas2962 Andreas2962 over Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen" stephen king stephen king over Zeven uur vliegen én zware domper: Club Brugge zonder absolute sterkhouder naar Kairat Almaty Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 'Uitverkoop gaat verder bij KVC Westerlo: Belg op weg naar bijzondere bestemming' Olympia86 Olympia86 over KAA Gent - Anderlecht: 4-2 Kantine
