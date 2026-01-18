FCV Dender EH FCV Dender EH
Datum: 18/01/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21
Ferme stunt en 6 op 6 tegen Antwerp: hekkensluiter Dender pakt eerste thuiszege van het seizoen
Foto: © photonews

FCV Dender EH heeft uitgepakt met een serieuze stunt. Het won in eigen huis als hekkensluiter met 1-0 van Royal Antwerp FC. En zo blijft het zowel voor de top-6 als helemaal onderin nog spannend met oog op de komende negen speeldagen.

FCV Dender EH wilde in 2026 doorgaan op het elan waarmee ze 2025 hadden afgesloten. En dan zou een overwinning tegen Antwerp zeker welkom kunnen zijn. Een kleine twee maanden geleden hadden ze op de Bosuil al eens getoond te kunnen winnen tegen stamnummer 1.

Eerder deze week lukte het niet tegen Union SG in de Beker van België, maar het zwaartepunt ligt voor de Oost-Vlamingen natuurlijk wel bij de competitie. Operatie redding ging dan ook onverminderd verder tegen The Great Old.

Matig Antwerp komt niet tot kansen

Hayk Milkon behield het vertrouwen in zijn nieuwe doelman Gauthier Gallon, die tegen Union meteen in de basis werd gedropt. Met Kvet, Cools, Sambu en Nsimba waren er ook wat andere nieuwe namen in vergelijking met de bekerwedstrijd.

Bij Antwerp had coach Oosting vooraf weinig redenen om te wisselen en dus bracht hij de verwachte elf namen tussen de lijnen. In de opwarming viel Mauricio Benitez echter uit, waardoor we met Dennis Praet alsnog een nieuwe naam kregen.



Antwerp wilde zich laten zien op bezoek bij Dender, maar eigenlijk kwam het een hele wedstrijd lang nooit echt tot doelrijpe kansen. Er was af en toe wat dreiging, maar grote mogelijkheden kregen ze niet. Janssen trapte de grootste over de kooi van Gallon.

De doelman van Dender toonde zich wel door autoriteit uit te stralen, maar echte reddingen moest hij niet doen. Het team voor hem speelde heel gretig, durfde met een dubbele gordel spelen waar nodig en haalde de angel uit elke mogelijke tegenaanval.

Dender met de stunt tegen Antwerp

Zelf kreeg het ook niet al te veel kansen. Toshevski toonde zich als de meest gretige voorin, maar bij hem was het altijd net niet. Bij een inworp voor Dender profiteerde het wel van een misverstand bij Antwerp om via Kvet voor de 1-0 te zorgen.

Daar veranderde ook na de pauze niets meer aan. Dender komt zo opnieuw tot op vier punten van Cercle Brugge dat voorlaatste staat. Antwerp ziet Gent over zich heen springen en doet een slechte zaak in de strijd om de top-6.

Opstellingen

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 6.23 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/37 (37.8%)
Goncalves Bryan 90' 7.14 -
  • Nauwkeurige passes: 28/44 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/24 (29.2%)
Cools Kobe 90' 7.56 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
Marijnissen Luc 90' 7.68 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ferraro Fabio 75' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Viltard Malcolm 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 27/38 (71.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Mbamba Noah 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Sambu Marsoni 90' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Kvet Roman  90' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/30 (63.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Nsimba Bruny A 90' 6.92 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Toshevski David 83' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/25 (48%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Fortin Louis 0'  
Koton Krzysztof 0'  
Rodes Nathan 0' 6.8  
Attah Kadiri Jordan 0'  
Acquah Desmond 0'  
Jahanbakhsh Alireza 0' 6.29  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Daali Amine 0'  
Moutha-Sebtaoui Nail   15' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Berte Mohamed 7' 6.51  
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.06 -
  • Nauwkeurige passes: 8/17 (47.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/18 (16.7%)
Tsunashima Yuto 90' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 48/58 (82.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/17 (35.3%)
Kouyaté Kiki 45' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Van Den Bosch Zeno 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 48/59 (81.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/19 (26.3%)
Scott Christopher 45' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Dierckx Xander 90' 5.74 -
  • Nauwkeurige passes: 12/23 (52.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Praet Dennis 59' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Somers Thibo 83' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Al-Sahafi Marwan 59' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Janssen Vincent 90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kerk Gyrano 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Bank
Foulon Daam 45' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/13 (7.7%)
Babadi Isaac 7' 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
Valencia Anthony 45' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Urinboev Mukhammadali 0'  
Verstraeten Andreas 31' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Vandeplas Gerard 31' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Herbeleef FCV Dender EH - Antwerp

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Leuven OH Leuven
