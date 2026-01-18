Ferme stunt en 6 op 6 tegen Antwerp: hekkensluiter Dender pakt eerste thuiszege van het seizoen

FCV Dender EH heeft uitgepakt met een serieuze stunt. Het won in eigen huis als hekkensluiter met 1-0 van Royal Antwerp FC. En zo blijft het zowel voor de top-6 als helemaal onderin nog spannend met oog op de komende negen speeldagen.

FCV Dender EH wilde in 2026 doorgaan op het elan waarmee ze 2025 hadden afgesloten. En dan zou een overwinning tegen Antwerp zeker welkom kunnen zijn. Een kleine twee maanden geleden hadden ze op de Bosuil al eens getoond te kunnen winnen tegen stamnummer 1.

Eerder deze week lukte het niet tegen Union SG in de Beker van België, maar het zwaartepunt ligt voor de Oost-Vlamingen natuurlijk wel bij de competitie. Operatie redding ging dan ook onverminderd verder tegen The Great Old.

Matig Antwerp komt niet tot kansen

Hayk Milkon behield het vertrouwen in zijn nieuwe doelman Gauthier Gallon, die tegen Union meteen in de basis werd gedropt. Met Kvet, Cools, Sambu en Nsimba waren er ook wat andere nieuwe namen in vergelijking met de bekerwedstrijd.

Bij Antwerp had coach Oosting vooraf weinig redenen om te wisselen en dus bracht hij de verwachte elf namen tussen de lijnen. In de opwarming viel Mauricio Benitez echter uit, waardoor we met Dennis Praet alsnog een nieuwe naam kregen.







Antwerp wilde zich laten zien op bezoek bij Dender, maar eigenlijk kwam het een hele wedstrijd lang nooit echt tot doelrijpe kansen. Er was af en toe wat dreiging, maar grote mogelijkheden kregen ze niet. Janssen trapte de grootste over de kooi van Gallon.

De doelman van Dender toonde zich wel door autoriteit uit te stralen, maar echte reddingen moest hij niet doen. Het team voor hem speelde heel gretig, durfde met een dubbele gordel spelen waar nodig en haalde de angel uit elke mogelijke tegenaanval.

Dender met de stunt tegen Antwerp

Zelf kreeg het ook niet al te veel kansen. Toshevski toonde zich als de meest gretige voorin, maar bij hem was het altijd net niet. Bij een inworp voor Dender profiteerde het wel van een misverstand bij Antwerp om via Kvet voor de 1-0 te zorgen.

Daar veranderde ook na de pauze niets meer aan. Dender komt zo opnieuw tot op vier punten van Cercle Brugge dat voorlaatste staat. Antwerp ziet Gent over zich heen springen en doet een slechte zaak in de strijd om de top-6.