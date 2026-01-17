Union deelt KV Mechelen (en Club Brugge) een tik uit

Union SG heeft zaterdagavond met 1-0 gewonnen van KV Mechelen. Een lange tijd weinig opwindende wedstrijd eindigde met een logische uitslag. Na de rust viel er nagenoeg niets meer te beleven, tot de slotfase aanbrak.

KV Mechelen ging zaterdagavond op bezoek bij Union SG. Geen Christian Burgess bij de Brusselaars want hij was geschorst. Sykes kwam in zijn plaats terwijl Zorgane terugkeerde van de Afrika Cup en meteen mocht starten. Vanderbiest heeft moeten puzzelen bij KVM omwille van de vele afwezigen.

De thuisploeg begon scherper en beter aan de wedstrijd. Mechelen moest in de eerste 20 minuten vooral opletten voor de aanvallende impulsen van Union. De bezoekers werden bij de keel gegrepen en kwamen moeilijk onder de druk uit. Nacho Miras kon Malinwa rechthouden.

Union is klinisch, Mechelen ziet af

De Kakkers kwamen nadien wat meer in de wedstrijd, maar werden een tiental minuten voor rust op de counter gepakt. Kamiel Van De Perre ging met de bal aan de haal en gaf mee tot bij Promise David. De Canadees zette enkele verdedigers in de wind en jaagde het leer tegen de touwen.

Vanderbiest had werk tijdens de rust. Zijn ploeg had bij de pauze 0,0 expected goals, wat hun eerste helft ook samenvat. KV Mechelen kwam iets beter uit de kleedkamer, maar na de rust viel de wedstrijd plots helemaal stil.

Malinwa toont zich op aanvallend vlak pas in het slot

Union toonde niets meer en de bezoekers kregen lang geen enkele kans bij elkaar gevoetbald. Malinwa leek zelf niet echt te geloven dat het een punt (of meer) kon rapen in het Dudenpark. Maar dan kwam de slotfase. Op hun eerste schot was het wachten tot minuut 82(!) toen invaller Kiki Vanrafelghem over doel trapte. Ook Antonio en Hammar hadden de kansen op 1-1.





Union SG wist de 1-0 voorsprong te behouden en pakt daardoor de volle buit in eigen huis. De Brusselaars blijven op kop van het klassement staan met 45 punten. Ze profiteren maximaal van het puntenverlies van Club Brugge, dat met 2-3 verloor van RAAL. KV Mechelen blijft op de vijfde plaats plakken met 31 eenheden.