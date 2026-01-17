Union SG Union SG
1-0
KV Mechelen KV Mechelen
usgUnion SG
kvmKV Mechelen
(Kamiel Van de Perre) Promise David 35'
1-0
Datum: 17/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21
Union deelt KV Mechelen (en Club Brugge) een tik uit
Foto: © photonews

Union SG heeft zaterdagavond met 1-0 gewonnen van KV Mechelen. Een lange tijd weinig opwindende wedstrijd eindigde met een logische uitslag. Na de rust viel er nagenoeg niets meer te beleven, tot de slotfase aanbrak.

KV Mechelen ging zaterdagavond op bezoek bij Union SG. Geen Christian Burgess bij de Brusselaars want hij was geschorst. Sykes kwam in zijn plaats terwijl Zorgane terugkeerde van de Afrika Cup en meteen mocht starten. Vanderbiest heeft moeten puzzelen bij KVM omwille van de vele afwezigen.

De thuisploeg begon scherper en beter aan de wedstrijd. Mechelen moest in de eerste 20 minuten vooral opletten voor de aanvallende impulsen van Union. De bezoekers werden bij de keel gegrepen en kwamen moeilijk onder de druk uit. Nacho Miras kon Malinwa rechthouden.

Union is klinisch, Mechelen ziet af

De Kakkers kwamen nadien wat meer in de wedstrijd, maar werden een tiental minuten voor rust op de counter gepakt. Kamiel Van De Perre ging met de bal aan de haal en gaf mee tot bij Promise David. De Canadees zette enkele verdedigers in de wind en jaagde het leer tegen de touwen.

Vanderbiest had werk tijdens de rust. Zijn ploeg had bij de pauze 0,0 expected goals, wat hun eerste helft ook samenvat. KV Mechelen kwam iets beter uit de kleedkamer, maar na de rust viel de wedstrijd plots helemaal stil.

Malinwa toont zich op aanvallend vlak pas in het slot

Union toonde niets meer en de bezoekers kregen lang geen enkele kans bij elkaar gevoetbald. Malinwa leek zelf niet echt te geloven dat het een punt (of meer) kon rapen in het Dudenpark. Maar dan kwam de slotfase. Op hun eerste schot was het wachten tot minuut 82(!) toen invaller Kiki Vanrafelghem over doel trapte. Ook Antonio en Hammar hadden de kansen op 1-1.

Union SG wist de 1-0 voorsprong te behouden en pakt daardoor de volle buit in eigen huis. De Brusselaars blijven op kop van het klassement staan met 45 punten. Ze profiteren maximaal van het puntenverlies van Club Brugge, dat met 2-3 verloor van RAAL. KV Mechelen blijft op de vijfde plaats plakken met 31 eenheden.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Union SG Union SG
Scherpen Kjell   90' 6.07 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/21 (14.3%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 37/53 (69.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Sykes Ross   90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 39/56 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/17 (23.5%)
Meer statistieken
Barry Mamadou Thierno 57' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Khalaili Anan   90' 7.18 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 57' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 90' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
David Promise 70' 7.98 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Florucz Raul 70' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Rasmussen Mathias 33' 7.04 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Fuseini Mohammed 20' 6.39 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 17' 6.46 -
Meer statistieken
Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Zeneli Besfort 0'  
Patris Louis 0'  
Leysen Fedde 33' 7.28 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 7.82 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Truyf Ian 45' 5.82 -
  • Nauwkeurige passes: 13/22 (59.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Konaté Mory 70' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 90' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 60/76 (78.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 6.06 -
  • Nauwkeurige passes: 36/48 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 26/37 (70.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Halhal Redouane   90' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 59/67 (88.1%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 5.73 -
  • Nauwkeurige passes: 26/38 (68.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Lauberbach Lion 78' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kireev Maxim   78' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
Marsa Jose 45' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 12' 6.3 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn 0'  
Ozdemir Halil 0'  
Golic Lovro 0'  
Vanrafelghem Keano 12' 6.43 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Willockx Axel 0'  
Antonio Bill 20' 6.65 -
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
Herbeleef Union SG - KV Mechelen
17/01

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
