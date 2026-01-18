"Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union

Kamiel Van de Perre was opnieuw de aangever bij het enige doelpunt van Union Saint-Gilloise tegen KV Mechelen. Zijn ontwikkeling is de voorbije weken een van de grote positieve punten.

Hij had geen offensieve statistieken nodig om het weekend af te sluiten met een gevoel van plichtsbesef. Maar na zijn doelpunt – het eerste uit zijn carrière – op het veld van Dender, volgde nu ook een assist, in de vorm van een bijzonder krachtige rush met de bal om Promise David te lanceren in een 4-tegen-2-situatie.

Bij Union Saint-Gilloise kan Van de Perre rekenen op trainers die perfect bij hem lijken te passen. Sébastien Pocognoli kende zijn kwaliteiten al vóór zijn komst en was degene die aandrong om hem over te nemen van de U21 van Genk. Ook de aanstelling van David Hubert bleek allesbehalve nadelig, integendeel.

Hoewel Hubert in het openbaar minder vaak verwijst naar zijn spelerscarrière dan iemand als Vincent Kompany, is het bijzonder interessant om hem een jonge defensieve middenvelder te zien begeleiden. Zeker omdat hij als speler uitblonk door zijn spelintelligentie. Dat komt Kamiel Van de Perre alleen maar ten goede, want hij krijgt waardevolle adviezen.

In volle ontwikkeling

"Het potentieel van Kamiel zal hem verder brengen dan waar ik zelf in mijn carrière geraakt ben. Ik ga hem helpen, zoals ik dat met alle spelers doe. Maar omdat ik zelf op zijn positie heb gespeeld, heb ik hem uiteraard nog meer te zeggen. We werken stap voor stap. Hij doet veel voor het team, vaak in de schaduw. Dat is tot nu toe zijn belangrijkste rol en dat blijft zo. Maar we blijven ook ontwikkelen wat hij extra kan bijbrengen", legt Hubert uit op zijn persconferentie.

Ondanks intrinsieke kwaliteiten die ver afstaan van de standaarden van Mousa Dembélé of Axel Witsel, schopte de huidige coach van Union het als speler toch tot bij de Rode Duivels. Zal zijn jonge pupil hetzelfde pad volgen? De wedstrijd tegen Bayern München kan alvast een nieuwe stap betekenen, hoe moeilijk de opdracht ook wordt.



"Ik ga spelen tegen gasten waar ik op FIFA mee speel", lacht Van de Perre. "Ik kan veel leren van iemand als Joshua Kimmich, van zijn manier van bewegen en het tempo bepalen. Het wordt zwaar, maar we gaan het proberen. Iedereen is er klaar voor. Ik denk dat we veel zullen moeten verdedigen, dus het kan een goede match voor mij worden. Het ideale scenario? Geen vroege goal slikken en een echte tweede helft kunnen spelen."