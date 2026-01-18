Op volle sterkte richting Bayern München? David Hubert komt met update over blessuregevallen bij Union

Union Saint-Gilloise heeft zich voorbereid op zijn Champions League-wedstrijd met een 1-0-overwinning tegen KV Mechelen. David Hubert gaf een korte medische update over de fysieke toestand van de kern.

Na een bijzonder zware eerste seizoenshelft schakelt Union meteen opnieuw een versnelling hoger. Het jaar is amper begonnen of de ene wedstrijd volgt de andere al op. Die overvolle kalender zorgt onvermijdelijk voor vraagtekens rond de fitheid van enkele spelers.

Net als in de wedstrijd tegen Dender stond Rob Schoofs niet op het wedstrijdblad. Hij is nog steeds ziek en zal zich dus allesbehalve ideaal kunnen voorbereiden op de partij van woensdag tegen Bayern München.

De affiche in de Allianz Arena leeft uiteraard in alle hoofden. Het is een groot moment, maar ook een wedstrijd waarvoor spelers fysiek op topniveau moeten zijn. Kevin Mac Allister, die terugkeerde van een kleine blessure eind 2025, speelde voor het eerst opnieuw de volledige 90 minuten en oogde fit en fris.

Meer zorgen om Thierno Barry

Adem Zorgane keerde terug van de Afrika Cup en kreeg slechts twee dagen rust. Logischerwijs zat hij nog niet aan zijn volle vermogen en werd hij nog voor het uur naar de kant gehaald. Daarnaast waren er ook spelers die echt fysiek geraakt werden.

Zo kwam Kevin Rodriguez er na de rust in, maar moest hij twintig minuten later alweer naar de kant. Hij bleef tweemaal liggen na stevige duels. "Voor Kevin gaat het om een directe klap in de onderrug. Normaal gezien zou hij tegen woensdag weer inzetbaar moeten zijn", stelde David Hubert gerust op zijn persconferentie.



Ook Thierno Barry vroeg om een wissel, na opnieuw een degelijke wedstrijd in de defensieve driemanslijn. In de beker had zijn gebrek aan ritme al geleid tot krampen, maar deze keer lijkt het serieuzer. "Hij kreeg een directe tik en verdraaide ook zijn enkel. Het ziet er wat ernstiger uit, maar het is nog te vroeg om daar nu al conclusies aan te verbinden", aldus Hubert.