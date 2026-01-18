Club Brugge zal vloeken: STVV en OHL zorgen voor razendspannende match met terechte winnaar

STVV heeft zondagavond met 1-0 gewonnen van OH Leuven na een aangename pot voetbal. Sint-Truiden profiteert op die manier van het puntenverlies van Club Brugge en klimt naar de tweede plaats.

STVV ontving OH Leuven zondagavond om speeldag 21 af te sluiten. Bij de Truienaars startte Merlen in de plaats van Sissako, die wel op de bank plaatsnam. Het was zijn eerste basisplaats bij Sint-Truiden. Noë Dussenne keerde terug in de ploeg bij OHL.

Snelle voorsprong voor de thuisploeg

De thuisploeg begon er meteen stevig aan. Een vroege actie van Arbnor Muja werd niet beloond, maar enkele minuten later was het wel prijs. Na net geen tien minuten spelen kon Muja vanop de achterlijn terugleggen. Ilias Sebaoui werkte nadien prima af. OHL kwam al vroeg in de problemen terecht.

Het kwaliteitsverschil werd snel duidelijk. Ook na het openingsdoelpunt bleef STVV de betere ploeg, terwijl OHL eigenlijk maar weinig te zeggen had. Hoe verder de eerste helft vorderde, hoe meer de bezoekers in het spel kwamen.

OHL knokt zich terug in de wedstrijd

Enkele minuten voor de rust knalde Wouter George op de lat en zo kwam STVV zelfs goed weg. Ook Kokubo moest nog prima tussenkomen en tegen het einde van de eerste helft aan lag de wedstrijd goed in evenwicht.

Na de pauze ging het spel heel goed op en neer. Beide ploegen maakten aanspraak op een doelpunt en langs twee kanten werd er goed aangevallen. OHL moest gelijkmaken, Sint-Truiden wou de match afmaken. Dieper in de tweede helft ging STVV nadrukkelijker op zoek naar een tweede doelpunt, zonder veel succes.





De Truienaars kregen kans na kans maar Leysen was goed in vorm. De 1-0 bleef uiteindelijk op de borden staan tot het laatste fluitsignaal volgde. Het is knap hoe STVV zo aanvallend bleef voetballen, ondanks de voorsprong. De laatste vijf minuten was het pompen of verzuipen toen Leuven een slotoffensief inzette. Het is best opvallend dat er niet meer doelpunten vielen.

STVV haalt Club Brugge in, Leysen MOTM

Door deze overwinning klimt STVV over Club Brugge naar de tweede plaats in het klassement. De Kanaries tellen nu 42 punten, drie minder dan leider Union SG. Ondanks de nederlaag mag Tobe Leysen zich Man van de Match noemen. Hij hield OHL vaak genoeg in de wedstrijd. De Leuvenaars blijven 14e in het klassement met 20 punten. Alle ploegen rond hen pakten wel punten dit weekend.