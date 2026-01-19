Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

STVV won met het kleinste verschil van OH Leuven. De vroege treffer besliste de wedstrijd. Trainer Wouter Vrancken gaf na afloop zijn kijk op de wedstrijd.

Analyse van het wedstrijdverloop

Vrancken gaf aan dat zijn ploeg het plan goed uitvoerde. “We spelen goed voetbal”, klinkt het bij Sporza. De vroege voorsprong zorgde volgens hem voor ruimte in de omschakeling, die door de ploeg correct werd benut. De trainer wees erop dat de kansenverhouding hoger had moeten uitvallen.

De coach benadrukte echter wel dat de afwerking beter moest. “Enkel de efficiëntie was er niet”, hekelt hij. De ploeg had volgens hem voldoende mogelijkheden om de score sneller uit te bouwen. Het gebrek aan scherpte voor doel bleef het enige minpunt.

Inzet en stand van zaken

Vrancken zag wel de juiste mentaliteit. “Ik zag wel de vechtlust om voor de drie punten te gaan.” De spelersgroep toonde volgens hem de nodige inzet om het resultaat vast te houden. De trainer gaf aan dat het team zichtbaar plezier had in het spel.

Daarnaast wees hij op het belang van de rangschikking. “Het belangrijkste van vandaag is dat we afstand nemen ten opzichte van de zevende plaats.” De overwinning verstevigt de positie van STVV bovenaan de rangschikking en biedt ruimte richting de komende speeldagen.

Lees ook... Club Brugge zal vloeken: STVV en OHL zorgen voor razendspannende match met terechte winnaar›

De coach benadrukte dat de ploeg met beide voeten op de grond blijft. De focus ligt volgens hem op het vasthouden van de huidige lijn en het verdedigen van de huidige positie in het klassement.