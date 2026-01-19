Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV
Foto: © photonews

OH Leuven verloor met 1‑0 op het veld van STVV. Trainer Felice Mazzu gaf na afloop een zijn analyse van het wedstrijdverloop.

Eerste helft kost resultaat

Mazzu gaf aan dat de openingsfase bepalend was. “We verliezen de match in de eerste 25 minuten”, zo vertelt hij bij Sporza. De ploeg voerde volgens hem niet alle opdrachten correct uit en miste organisatie in de beginfase. Pas daarna kwam er meer structuur in het spel.

De coach benadrukte dat de tweede helft beter was. “Op basis van de tweede helft verdienen we minstens een punt”, is Mazzu overtuigd. De keuze om met vier aanvallers te spelen leverde volgens hem de nodige kansen op.

Frustratie over gemiste mogelijkheden

Mazzu wees op het spelbeeld waarin beide ploegen mogelijkheden kregen. STVV speelde volgens hem vooral op de omschakeling en kwam zo tot eigen kansen. Zijn ploeg won daarnaast te weinig duels, wat volgens hem een werkpunt blijft. “Het is frustrerend”, ging Mazzu verder.

Hij is er dan ook van overtuigd dat zijn ploeg een punt verdiende. Zeker omdat OHL een degelijke tweede helft op de grasmat toverde. De nederlaag voelt voor hem dan ook onnodig, gezien de kansen die OH Leuven nog creëerde.

Mazzu benadrukte dat de ploeg moet voortbouwen op de tweede helft die het tegen STVV speelde. De focus ligt op het verbeteren van organisatie en efficiëntie richting de volgende wedstrijden in de Jupiler Pro League.

STVV
OH Leuven
Felice Mazzu

