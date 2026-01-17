Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

Na de 4/6 voor Nieuwjaar tegen OH Leuven en Union heeft Cercle Brugge ook zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar gewonnen. Op het veld van Westerlo ging de vereniging met 0-2 winnen. Bij Westerlo hoopten ze naar boven te kunnen kijken in het klassement maar na een 0 op 6 is dat niet meer zo.

Cercle Brugge snel op voorsprong

Westerlo en Cercle Brugge konden een driepunter wel gebruiken in de stand. Door de overwinning van La Louvère op het veld van Club Brugge kwamen de play downs gevaarlijk dichtbij voor Westerlo terwijl Cercle Brugge dan weer wat aansluiting wou maken met La Louvière.

Op voorhand werden de Kemphanen wellicht net iets meer kansen toebedeeld om de drie punten thuis te houden maar die voorspelling lag al na 5 minuten in duigen. Eerst bracht Jungdal nog goed redding op een kopbal van Utkus maar niet veel later was het met Bayram zijn eigen ploegmaat die hem vloerde. De centrale verdediger tikte een voorzet van Agyekum ongelukkig tegenvoets voorbij zijn doelman.

Tot kansen kwam Westerlo amper tot niet, ondanks zo'n 64% balbezit. Twee afstandsschoten van Sakamoto konden Warleson niet voldoende bedreigen om aanspraak te maken op een gelijkmaker.

Aan de overkant toonden de bezoekers zich heel wat efficiënter. Adewumi kon op aan corner van Magnée achter de rug van Lapage vrijstaand de 2-0 in doel koppen. Een gevleide voorsprong voor Cercle Brugge.





Slap Westerlo kan niet reageren

Westerlo moest uit een ander vaatje tappen in de tweede helft maar kwam vlak na rust bijna op een 0-3 achterstand. Jungdal verwerkte de lage voorzet van Nazinho niet ver genoeg van zijn doel en Adewumi stond op vinkenslag om de rebound in doel te schieten. Lapage kwam echter net iets sneller in actie om Adewumi het scoren te beletten.

Ook slot levert geen doelpunt op

Cercle-doelman Warleson beleefde geen al te lastige avond in het Westelse Kuipke. Vooral omdat de thuisploeg maar niet tot het creëren van kansen kwam. Het duurde tot in het laatste kwartier vooraleer er wat gevaar kwam via onder andere invallers Vaesen en Shunsuke maar niet genoeg om echt aanspraak te maken op een aansluitingstreffer.

Op gelijke hoogte komen werd schier onmogelijk voor Westerlo maar ook de aansluitingstreffer maken lukte niet. Sunshuke leverde meermaals een goede voorzet af vanop rechts maar zowel Bayram als Goure konden van dichtbij niet scoren. Zo eindigde Westerlo de wedstrijd met een xG van meer dan 1 tegenover 0,47 voor Cercle Brugge maar verliest het wel met 0-2.