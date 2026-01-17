Westerlo Westerlo
Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan
Foto: © photonews

Na de 4/6 voor Nieuwjaar tegen OH Leuven en Union heeft Cercle Brugge ook zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar gewonnen. Op het veld van Westerlo ging de vereniging met 0-2 winnen. Bij Westerlo hoopten ze naar boven te kunnen kijken in het klassement maar na een 0 op 6 is dat niet meer zo.

Cercle Brugge snel op voorsprong

Westerlo en Cercle Brugge konden een driepunter wel gebruiken in de stand. Door de overwinning van La Louvère op het veld van Club Brugge kwamen de play downs gevaarlijk dichtbij voor Westerlo terwijl Cercle Brugge dan weer wat aansluiting wou maken met La Louvière.

Op voorhand werden de Kemphanen wellicht net iets meer kansen toebedeeld om de drie punten thuis te houden maar die voorspelling lag al na 5 minuten in duigen. Eerst bracht Jungdal nog goed redding op een kopbal van Utkus maar niet veel later was het met Bayram zijn eigen ploegmaat die hem vloerde. De centrale verdediger tikte een voorzet van Agyekum ongelukkig tegenvoets voorbij zijn doelman.

Tot kansen kwam Westerlo amper tot niet, ondanks zo'n 64% balbezit. Twee afstandsschoten van Sakamoto konden Warleson niet voldoende bedreigen om aanspraak te maken op een gelijkmaker.

Aan de overkant toonden de bezoekers zich heel wat efficiënter. Adewumi kon op aan corner van Magnée achter de rug van Lapage vrijstaand de 2-0 in doel koppen. Een gevleide voorsprong voor Cercle Brugge.

Slap Westerlo kan niet reageren

Westerlo moest uit een ander vaatje tappen in de tweede helft maar kwam vlak na rust bijna op een 0-3 achterstand. Jungdal verwerkte de lage voorzet van Nazinho niet ver genoeg van zijn doel en Adewumi stond op vinkenslag om de rebound in doel te schieten. Lapage kwam echter net iets sneller in actie om Adewumi het scoren te beletten.

Ook slot levert geen doelpunt op

Cercle-doelman Warleson beleefde geen al te lastige avond in het Westelse Kuipke. Vooral omdat de thuisploeg maar niet tot het creëren van kansen kwam. Het duurde tot in het laatste kwartier vooraleer er wat gevaar kwam via onder andere invallers Vaesen en Shunsuke maar niet genoeg om echt aanspraak te maken op een aansluitingstreffer.

Op gelijke hoogte komen werd schier onmogelijk voor Westerlo maar ook de aansluitingstreffer maken lukte niet. Sunshuke leverde meermaals een goede voorzet af vanop rechts maar zowel Bayram als Goure konden van dichtbij niet scoren. Zo eindigde Westerlo de wedstrijd met een xG van meer dan 1 tegenover 0,47 voor Cercle Brugge maar verliest het wel met 0-2.

Opstellingen

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Reynolds Bryan 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 32/50 (64%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Lapage Amando 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 82/98 (83.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/23 (34.8%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 73/82 (89%)
  • Schoten op doel: 0/4
Meer statistieken
Mbamba Lucas 45' -
Piedfort Arthur 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 46/54 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 50/62 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar 64' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 74' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 74' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/22 (59.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 84' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Mbamba-Muanda Lucas 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Bohamdi-Kamoni Naoufal 26' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sydorchuk Sergiy 0'  
Vaesen Kyan 16' 6.4 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Smekens Raf 45' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 24/35 (68.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Fixelles Mathias 0'  
Goure Fernand 6' 6.3  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Saito Shunsuke 16' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Van Den Keybus Thomas 0'  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson   90' 7.7 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/31 (29%)
Meer statistieken
Nazinho Flavio   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Utkus Edgaras 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 14/23 (60.9%)
  • Intercepties: 6
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Meer statistieken
Magnée Gary A   90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/21 (47.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 45' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
Meer statistieken
Diop Edan 82' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Agyekum Lawrence 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/24 (37.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
  • Balverliezen: 26
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 74' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim   45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 0'  
Erick 8' 6.7  
Meer statistieken
Diakite Oumar 0' 6.5  
Meer statistieken
Vanzeir Dante 16' 6.5 -
Meer statistieken
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
Kouassi Krys 0'  
