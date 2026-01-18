Blessurezorgen voor Cercle? Onur Cinel verklaart noodgedwongen wissel van sterkhouder

Lorenz Lomme
Blessurezorgen voor Cercle? Onur Cinel verklaart noodgedwongen wissel van sterkhouder
Foto: © photonews

Cercle Brugge is uitstekend gestart aan het nieuwe jaar. De Vereniging ging met de volle buit aan de haal op het veld van Westerlo en zet Dender onder druk. Coach Onur Cinel was na afloop een gelukkig man, maar had ook wat kopzorgen over een sterkhouder.

Een owngoal van Emin Bayram en een kopbaldoelpunt van Oluwaseun Adewumi waren voldoende voor Cercle om de drie punten te pakken.

"Heel tevreden met de prestatie van de jongens", vertelde Our Cinel achteraf bij Sporza. "We begonnen goed, met veel kansen en mooie counters die we misschien wel beter hadden kunnen afwerken."

Kopzorgen over Van Der Bruggen?

"Om deze tegenstanders met onder andere Ferri af te stoppen is niet zo makkelijk, dus een groot compliment voor het team", loofde hij zijn spelers. Eén sterkhouder moest in de rust in de kleedkamer blijven.

"Hannes Van Der Bruggen had wat problemen met zijn hamstring. Hij speelde nog vijf minuten om de helft af te werken, maar hij voelde zich niet goed genoeg om de tweede helft te spelen", aldus Cinel.

Lees ook... Issame Charaï ziet Westerlo grote fout maken: "Als je dat niet doet tegen Cercle ..."
Cercle moet hopen dat de schade meevalt bij Van Der Bruggen. De kapitein van de Vereniging is een belangrijke pion op het middenveld en gaat steeds voorop in de strijd, een cruciaal element in elke degradatiestrijd.

