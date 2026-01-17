Issame Charaï ziet Westerlo grote fout maken: "Als je dat niet doet tegen Cercle ..."

KVC Westerlo had zich zijn eerste wedstrijd van 2026 wellicht anders ingebeeld. De Kemphanen verloren op eigen veld met 0-2 van Cercle Brugge en zien groen-zwart naderen tot op vier punten.

Westerlo had zijn laatste wedstrijd van 2025 met 2-0 verloren van KAA Gent en had dus iets recht te zetten tegen Cercle. Emin Bayram zorgde echter meteen voor een domper met een owngoal.

Oluwaseun Adewumi zorgde kort voor de rust op een corner voor de 0-2. Westerlo kon niet scoren na de pauze en lijdt zo meteen een eerste nederlaag in 2026. Coach Issame Charaï zag zijn ploeg cruciale fouten maken.

Westerlo bracht te weinig energie

"De teleurstelling is enorm, vooral over het begin van de wedstrijd", klinkt het bij Sporza. "Hoe we beginnen vind ik niet genoeg, we brachten te weinig energie en wonnen te weinig duels. Als je dat niet doet tegen Cercle, dan roep je het op jezelf af."

"Een owngoal en een corner, dat is heel vermijdbaar", vindt Charaï. "Zeker als je op de eerste corner al een verwittiging kreeg in die eerste zone, dan moet je die bal beter aanvallen."

"De tweede helft toonden we betere energie, maar missen we de efficiëntie. We moeten ons optrekken aan de energie van na rust", kijkt hij vooruit.