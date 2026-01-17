Zulte Waregem Zulte Waregem
Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft uitgepakt met een stuntje in zijn eerste wedstrijd van 2026. Tegen KRC Genk wist het een 0-1 achterstand snel recht te trekken, goed voor een levensbelangrijke driepunter. De Limburgers doen dan weer een slechte zaak in de strijd om de top-6.

Zowel Zulte Waregem als KRC Genk konden wel een driepunter gebruiken om hun 2026 op een lekkere manier in te gaan zetten. Na een deugddoende stage wilden ze meteen laten zien tot wat ze de komende tien speeldagen in staat kunnen zijn.

Sven Vandenbroeck moest wel flink timmeren aan zijn ploeg. Tanghe was nog niet fit genoeg om aan de wedstrijd te beginnen en ook Lemoine en Ujka waren geblesseerd, terwijl Nnadi er door de Afrika Cup nog niet bij was.

Veel nieuwkomers bij Zulte Waregem, Lawal in doel bij Genk

Met onder meer Willen, Nyssen, De Jaegere en Lofolomo kwam er zo heel wat nieuw volk in de basisploeg van Essevee. En bij de bezoekers stuurde ook Nicky Hayen flink bij als het gaat over zijn basiself.

Robin Mirisola werd voorin geposteerd, terwijl Sattlberger profiteerde op het middenveld van het vertrek van Hrosovsky. Met Tobias Lawal koos Nicky Hayen ook voor een nieuwe doelman, waardoor Van Crombrugge naar de bank verdween.



Benieuwd wat die zal gedacht hebben tijdens de wedstrijd in de Elindus Arena. Genk probeerde wel te domineren en had in de eerste helft bijvoorbeeld zestig procent van het balbezit, maar tot grote kansen kwamen ze daarmee niet.

En in het slot van de wedstrijd gaven ze een voorsprong via Bibout - knap afgewerkt na een mooie, collectieve aanval - zelfs nog helemaal uit handen om zo uiteindelijk 2-1 op achterstand te komen tegen Essevee.

Zulte Waregem erop en erover

Dat doelman Lawal er in beide gevallen bovendien niet al te lekker uitzag? Dat zal ook niet helpen. Eerst kon Aké een rebound binnenwerken na een schot van Erenbjerg, vijf minuten voor tijd was Paugain bij de pinken na een onvoldoende gepakt schot van Aké.

Zulte Waregem kon zo drie erg belangrijke punten pakken in het klassement. Het komt op 26 punten en springt zo zelfs over KRC Genk in de stand. In Limburg begint het avontuur voor Nicky Hayen niet positief.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 7.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0

Willen Lukas 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)

Kiilerich Jakob 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)

De Jaegere Benoit 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Nyssen Benoit 73' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 16/27 (59.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)

Soglo Emran 73' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)

Claes Thomas 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)

Lofolomo Enrique   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2

Erenbjerg Jeppe 85' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)

Ementa Anosike 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)

Ake Marley 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Bank
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 5'  
Paugain Wilguens 17' -
Hedl Tobias 0'  
Dierckx Tuur 0'  
Cappelle Yannick 17' -
van Keymolen Siebe 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 8.2 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0

Medina Yaimar 85' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 44/55 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)

Smets Matte   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 79/84 (94%)

Sadick Aliu Mujaid 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 69/71 (97.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

El Ouahdi Zakaria 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 46/51 (90.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)

Sattlberger Nikolas   66' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)

Heynen Bryan 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/46 (76.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)

Sor Yira Collins 66' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)

Heymans Daan 82' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 33/34 (97.1%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)

Karetsas Konstantinos 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Mirisola Robin 66' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 8'  
Oh Hyun-Gyu 0'  
Ito Junya 24' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Bangoura Ibrahima Sory 24' 6.3 -

Bibout Aaron 24' 6.5 -

Nkuba Ken 0'  
Palacios Adrian 5'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven
