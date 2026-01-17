Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

Zulte Waregem heeft uitgepakt met een stuntje in zijn eerste wedstrijd van 2026. Tegen KRC Genk wist het een 0-1 achterstand snel recht te trekken, goed voor een levensbelangrijke driepunter. De Limburgers doen dan weer een slechte zaak in de strijd om de top-6.

Zowel Zulte Waregem als KRC Genk konden wel een driepunter gebruiken om hun 2026 op een lekkere manier in te gaan zetten. Na een deugddoende stage wilden ze meteen laten zien tot wat ze de komende tien speeldagen in staat kunnen zijn.

Sven Vandenbroeck moest wel flink timmeren aan zijn ploeg. Tanghe was nog niet fit genoeg om aan de wedstrijd te beginnen en ook Lemoine en Ujka waren geblesseerd, terwijl Nnadi er door de Afrika Cup nog niet bij was.

Veel nieuwkomers bij Zulte Waregem, Lawal in doel bij Genk

Met onder meer Willen, Nyssen, De Jaegere en Lofolomo kwam er zo heel wat nieuw volk in de basisploeg van Essevee. En bij de bezoekers stuurde ook Nicky Hayen flink bij als het gaat over zijn basiself.

Robin Mirisola werd voorin geposteerd, terwijl Sattlberger profiteerde op het middenveld van het vertrek van Hrosovsky. Met Tobias Lawal koos Nicky Hayen ook voor een nieuwe doelman, waardoor Van Crombrugge naar de bank verdween.







Benieuwd wat die zal gedacht hebben tijdens de wedstrijd in de Elindus Arena. Genk probeerde wel te domineren en had in de eerste helft bijvoorbeeld zestig procent van het balbezit, maar tot grote kansen kwamen ze daarmee niet.

En in het slot van de wedstrijd gaven ze een voorsprong via Bibout - knap afgewerkt na een mooie, collectieve aanval - zelfs nog helemaal uit handen om zo uiteindelijk 2-1 op achterstand te komen tegen Essevee.

Zulte Waregem erop en erover

Dat doelman Lawal er in beide gevallen bovendien niet al te lekker uitzag? Dat zal ook niet helpen. Eerst kon Aké een rebound binnenwerken na een schot van Erenbjerg, vijf minuten voor tijd was Paugain bij de pinken na een onvoldoende gepakt schot van Aké.

Zulte Waregem kon zo drie erg belangrijke punten pakken in het klassement. Het komt op 26 punten en springt zo zelfs over KRC Genk in de stand. In Limburg begint het avontuur voor Nicky Hayen niet positief.