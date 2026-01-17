Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
| Reageer
Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem pakte verrassend genoeg de scalp van KRC Genk en springt zo over de Limburgers in de stand. Voor De Smurfen is het een erg pijnlijke nederlaag. Coach Nicky Hayen was dan ook niet tevreden.

"Dit komt hard aan. Het was vandaag te weinig", liet Nicky Hayen er geen twijfel over bestaan dat KRC Genk niet zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde op bezoek bij Zulte Waregem. En dat ondanks een voorsprong.

Nicky Hayen ziet verdedigende fouten bij Genk

"Als je op voorsprong komt, dan moet je dat kunnen afwerken en volhouden. Klinisch uitspelen en de punten pakken. We slikken twee keer hetzelfde doelpunt: de bal wordt gepakt, maar gaat in de rebound binnen, we verdedigen daar niet scherp genoeg."

En dus is het duidelijk dat er verdedigend nog steeds heel wat morrelt bij Genk. Al is dat volgens Hayen ook niet de enige reden dat het verkeerd liep op bezoek bij Zulte Waregem, met de zure nederlaag tegen Essevee als gevolg.

En ook aanvallend moet het beter volgens Nicky Hayen bij KRC Genk

Want aanvallend gezien was het - ondanks meer dan 60 procent balbezit in de eerste helft - maar een mager beestje. "Ook op aanvallend vlak kwamen we tekort. We hebben heel goede ideeën, maar de uitvoering was niet goed."

Lees ook... Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem
"Er is veel te weinig diepgang. Het tempo ligt te laag. We zijn er elke dag mee bezig om het tempo hoger te leggen. We kwamen tekort, maar er zijn ook positieve dingen. De organisatie was beter en daar moeten we ons aan optrekken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Zulte Waregem
Nicky Hayen

Meer nieuws

Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

18:30
8
LIVE: KV Mechelen gaat op zoek naar eerste schot van de partij! Live

LIVE: KV Mechelen gaat op zoek naar eerste schot van de partij!

22:19
Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

17:55
Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

22:00
1
Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

21:53
Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

21:40
Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

20:12
Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

21:20
1
Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

21:00
Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

20:30
'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

20:00
1
'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

19:30
Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

19:00
Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

17:40
Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

17:30
🎥 Manchester derby overschaduwd door fase met Jérémy Doku: "Wat moet er nog meer gebeuren?"

🎥 Manchester derby overschaduwd door fase met Jérémy Doku: "Wat moet er nog meer gebeuren?"

18:00
La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

17:00
En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

16:45
5
Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

16:30
2
DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

16:15
Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

16:00
6
Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

12:00
Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

10:30
Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is Reactie

Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is

15:15
🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

15:33
4
🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

14:00
33
De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

15:00
1
'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

14:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

13:00
Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

13:31
1
OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

13:00
1
Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge Reactie

Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge

11:45
3
Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

12:20
LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

10:49
'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

11:30
1
Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing Johnnie Walker Johnnie Walker over Westerlo - Cercle Brugge: 0-2 Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen Johnnie Walker Johnnie Walker over "Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem CCpl CCpl over Patro Eisden Maasmechelen - KV Kortrijk: 1-0 Seppe1 Seppe1 over 'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract' Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond Snoek Snoek over Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Zulte Waregem - KRC Genk: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved