Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan

Zulte Waregem pakte verrassend genoeg de scalp van KRC Genk en springt zo over de Limburgers in de stand. Voor De Smurfen is het een erg pijnlijke nederlaag. Coach Nicky Hayen was dan ook niet tevreden.

"Dit komt hard aan. Het was vandaag te weinig", liet Nicky Hayen er geen twijfel over bestaan dat KRC Genk niet zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde op bezoek bij Zulte Waregem. En dat ondanks een voorsprong.

Nicky Hayen ziet verdedigende fouten bij Genk

"Als je op voorsprong komt, dan moet je dat kunnen afwerken en volhouden. Klinisch uitspelen en de punten pakken. We slikken twee keer hetzelfde doelpunt: de bal wordt gepakt, maar gaat in de rebound binnen, we verdedigen daar niet scherp genoeg."

En dus is het duidelijk dat er verdedigend nog steeds heel wat morrelt bij Genk. Al is dat volgens Hayen ook niet de enige reden dat het verkeerd liep op bezoek bij Zulte Waregem, met de zure nederlaag tegen Essevee als gevolg.

En ook aanvallend moet het beter volgens Nicky Hayen bij KRC Genk

Want aanvallend gezien was het - ondanks meer dan 60 procent balbezit in de eerste helft - maar een mager beestje. "Ook op aanvallend vlak kwamen we tekort. We hebben heel goede ideeën, maar de uitvoering was niet goed."

"Er is veel te weinig diepgang. Het tempo ligt te laag. We zijn er elke dag mee bezig om het tempo hoger te leggen. We kwamen tekort, maar er zijn ook positieve dingen. De organisatie was beter en daar moeten we ons aan optrekken."