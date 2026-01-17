Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

Racing Genk blijft defensief zorgen baren. Na de 2-1-nederlaag tegen Zulte Waregem stapelen de tegendoelpunten zich op en staat Nicky Hayen voor een lastige verdedigende puzzel.

Racing Genk verloor zaterdagnamiddag met 2-1 van Zulte Waregem. De Limburgers speelden een zwakke partij en betaalden dat cash. Na de pauze was Zulte Waregem ook zeker de betere ploeg, ondanks meer balbezit voor de bezoekers.

Genk deed op aanvallend vlak veel te weinig, maar defensief staat het vooral wankel. Dat begint met doelman Tobias Lawal, die bij heel wat situaties nogal onzeker oogt. De keeper lijkt op bepaalde momenten niet genoeg te durven.

Defensieve kwetsbaarheid blijft Genk achtervolgen

Maar deze nederlaag lag niet aan hem. De lijn die voor hem staat is zeker niet scherper. Het is opvallend: ieder balverlies van Racing Genk is gevaarlijk. De Limburgers willen dominant zijn, maar van zodra de bal bij de tegenstander belandt is het alarmfase rood. Op de counter kan Genk het meeste pijn gedaan worden.

Daar komt dan nog eens bij dat heel wat spelers achteraan individuele fouten maken. Matte Smets lanceerde met een slechte pass zomaar een heel gevaarlijke tegenaanval. Medina deed hetzelfde voor de rust tegen Zulte Waregem.

Hayen begon met een 3-5 nederlaag tegen Club Brugge. Op oefenstage volgde er een verliespartij tegen DVTK waar het 3-4 werd. Er werd verder nog met 1-0 gewonnen van Puskás Akademia FC, voor de 2-1 tegen Essevee.



Dat zijn 11 tegendoelpunten op vier wedstrijden tijd, zeven in de voorbije twee competitiematchen. Een balans die niet geruststelt. "We slikken twee keer hetzelfde doelpunt, twee keer verdedigden we niet scherp genoeg", vertelde trainer Hayen na afloop bij DAZN. De Truienaar zal zijn handen vol hebben de komende weken en maanden.