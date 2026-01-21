Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"

Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem boekte een overwinning tegen Genk en zag daarbij Lukas Willen opnieuw in de basiself op het veld verschijnen. De verdediger gaf na afloop een inzicht in zijn duel met Kos Karetsas.

Terugkeer na blessure

Willen stond voor het eerst sinds eind oktober opnieuw in de basis. Hij had maanden gewerkt aan zijn herstel en benadrukte dat het voor hem belangrijk was opnieuw minuten te maken. “Het was voor mezelf heel fijn om nog eens aan voetballen toe te komen”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Duel met Karetsas

In de wedstrijd kreeg hij de opdracht om Konstantinos Karetsas te neutraliseren. De Genk-speler kwam nauwelijks in het stuk voor, wat volgens Willen te maken had met strakke organisatie. “Het is wel zaak om tegen zulke technische spelers heel scherp te verdedigen.”

Hij merkte op dat Karetsas weinig impact had, wat hem verraste gezien diens kwaliteiten. “Ik vond het zelfs een beetje verdacht”, gaat hij verder. Willen benadrukte dat het resultaat niet alleen aan hem te danken was. “Ik kreeg ook veel steun van mijn ploegmaats om hen af te stoppen.”

Binnen de ploeg was de voorbije weken veel aandacht gegaan naar volwassenheid in het spel. Willen bevestigde dat dit thema centraal stond tijdens de voorbereiding. “We hebben op dat vlak een stap vooruitgezet”, gaat hij verder.


Hij verwees naar de stage en de aanloop naar de wedstrijd, waarin het team werkte aan het vasthouden van resultaten. “Dat we moeten leren om een resultaat over de streep te trekken.” De ommekeer tegen Genk was volgens hem een belangrijke mijlpaal. “We hebben ook weerbaarheid getoond”, besloot hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Zulte Waregem
Lukas Willen
Konstantinos Karetsas

Meer nieuws

Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

10:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01

09:30
'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

09:30
2
De doelen van Genk zijn nochtans kristalhelder: "Soms nemen ze het te makkelijk op"

De doelen van Genk zijn nochtans kristalhelder: "Soms nemen ze het te makkelijk op"

06:00
Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

08:40
OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

09:00
Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

08:00
14
Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

08:20
3
OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

07:40
Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

07:20
4
In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat'

In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat'

07:00
3
Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

06:30
Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

23:30
Miserie op en naast het veld bij 1B-ploeg: "Karakter ontbreekt"

Miserie op en naast het veld bij 1B-ploeg: "Karakter ontbreekt"

05:30
Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

23:00
1
Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

22:30
1
'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

18:20
1
Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

21:40
Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

22:00
3
STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

20:40
2
UITGELEKT: 'Dit waanzinnige bedrag heeft Manchester United moeten betalen om Ruben Amorim op straat te zetten'

UITGELEKT: 'Dit waanzinnige bedrag heeft Manchester United moeten betalen om Ruben Amorim op straat te zetten'

21:20
Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

17:00
Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

20:00
21
Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille

Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille

21:00
Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

19:40
3
Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger'

Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger'

20:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Engels - Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Engels - Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

19:00
Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen'

Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen'

19:20
4
Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

18:40
Clubs staan in de rij voor Arne Engels: Rode Duivel kan vertrekken bij Celtic

Clubs staan in de rij voor Arne Engels: Rode Duivel kan vertrekken bij Celtic

19:00
De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

18:00
2
Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

18:23
Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

17:40
3
Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans

Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans

16:30
Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

17:20
6
🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

17:10
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over 'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking' H.J. H.J. over Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana pief pief over Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen J K J K over Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan Impala Impala over STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez Johnnie Walker Johnnie Walker over Kairat Almaty - Club Brugge: 0-0 Johnnie Walker Johnnie Walker over Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League mantoch mantoch over In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved