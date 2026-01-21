Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"

Zulte Waregem boekte een overwinning tegen Genk en zag daarbij Lukas Willen opnieuw in de basiself op het veld verschijnen. De verdediger gaf na afloop een inzicht in zijn duel met Kos Karetsas.

Terugkeer na blessure

Willen stond voor het eerst sinds eind oktober opnieuw in de basis. Hij had maanden gewerkt aan zijn herstel en benadrukte dat het voor hem belangrijk was opnieuw minuten te maken. “Het was voor mezelf heel fijn om nog eens aan voetballen toe te komen”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Duel met Karetsas



In de wedstrijd kreeg hij de opdracht om Konstantinos Karetsas te neutraliseren. De Genk-speler kwam nauwelijks in het stuk voor, wat volgens Willen te maken had met strakke organisatie. “Het is wel zaak om tegen zulke technische spelers heel scherp te verdedigen.”

Hij merkte op dat Karetsas weinig impact had, wat hem verraste gezien diens kwaliteiten. “Ik vond het zelfs een beetje verdacht”, gaat hij verder. Willen benadrukte dat het resultaat niet alleen aan hem te danken was. “Ik kreeg ook veel steun van mijn ploegmaats om hen af te stoppen.”

Binnen de ploeg was de voorbije weken veel aandacht gegaan naar volwassenheid in het spel. Willen bevestigde dat dit thema centraal stond tijdens de voorbereiding. “We hebben op dat vlak een stap vooruitgezet”, gaat hij verder.



Hij verwees naar de stage en de aanloop naar de wedstrijd, waarin het team werkte aan het vasthouden van resultaten. “Dat we moeten leren om een resultaat over de streep te trekken.” De ommekeer tegen Genk was volgens hem een belangrijke mijlpaal. “We hebben ook weerbaarheid getoond”, besloot hij.