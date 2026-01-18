Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

KRC Genk verloor dit weekend met 2-1 bij Zulte Waregem en deed zo een slechte zaak in de strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs. Achteraf was er ook wel wat te doen over doelman Tobias Lawal, die bij minstens een van de doelpunten niet vrijuit leek te gaan.

Genk deed op aanvallend vlak veel te weinig van zich spreken tegen Zulte Waregem, maar kwam wel op voorsprong. Toch ging het daarna nog helemaal verkeerd door twee rebounds van de thuispleog tegen KRC Genk.

Twee vermijdbare tegendoelpunten voor Genk

Eerst liet Lawal een bal van Jeppe Erenbjerg los, waardoor Marley Aké van dichtbij kon gelijkmaken. En daarna werd ook een schot van die Aké onvoldoende verwerkt, waardoor ook de ingevallen Wilgens Paugain zijn goaltje kon meepikken.

Doelman Tobias Lawal, die bij heel wat situaties nogal onzeker oogde, zal op die manier geen extra vertrouwen hebben getankt. Nochtans blijft coach Nicky Hayen achter hem staan én achter de keuze om hem de voorkeur te geven op Hendrik Van Crombrugge.

Geen boter op het hoofd van Tobias Lawal?

"Mijn doelman in de fout gegaan? Ik vond het een degelijke wedstrijd van Tobias Lawal. Hij redt twee keer, maar wij reageren in plaats van te ageren", aldus coach Hayen eerder streng voor zijn verdediging dan voor de doelman.



"Je moet al ingedraaid staan op dat moment ... Ach, dat zijn momenten om mee te pakken naar de toekomst toe." Er is dus nog werk aan de winkel voor de Limburgers. Te beginnen ook meteen in de Europa League tegen FC Utrecht.