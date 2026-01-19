De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
| Reageer
De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem boekte dit weekend een deugddoende overwinning tegen KRC Genk. Het sprong op die manier zelfs op en over de Limburgers in de stand en dus mag er zelfs nog gedroomd worden van de Champions' Play-offs.

Zulte Waregem heeft momenteel 26 punten in de stand. Dat zijn er amper drie minder dan KAA Gent, dat na 21 speeldagen op een zesde plaats staat. En dus mag er gedroomd worden van de Champions’ Play-offs, toch?

Sven Vandenbroeck van Zulte Waregem is een tevreden coach

Coach Sven Vandenbroeck wil de voetjes stevig op de grond houden: "Deze overwinning geeft een oef-gevoel. Je wil niet met 0 op 6 richting de belangrijke wedstrijden tegen Westerlo en Dender trekken", aldus de coach.

Met eerst nog de match op bezoek bij Club Brugge in Jan Breydel in het vizier zijn dit drie gouden punten voor Zulte Waregem, alweer. Na verschillende wedstrijden waarin het net niet lukte, doet dat dan ook heel veel deugd.

Mooie, extra boost voor Zulte Waregem

"De overwinning binnenhalen geeft veel ontlading. Ook voor mij doet dit veel deugd. Ik ben ook een winnaar en hoe langer het duurt dat je kan winnen, hoe meer je misschien gaat overcompenseren", aldus de coach van Essevee.


"Ik praat niet graag over mezelf, maar dit is op een leuke manier naar huis rijden ook voor mij. Mijn spelers zullen wel goed omgaan met deze overwinning, zoals ze ook met negatieve reeksen deden. Dit was een onverwachte, extra boost tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Zulte Waregem
Sven Vandenbroeck

Meer nieuws

Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

18:40
Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

19:00
Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

18:00
Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

17:40
3
Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

18:20
1
Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

17:20
Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

16:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

16:00
Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

17:00
1
Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

15:30
Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

16:15
1
Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

15:15
3
Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week Analyse

Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week

14:40
OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

16:00
'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

15:00
Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

23:30
6
'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

14:20
1
'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

13:30
1
OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

14:00
3
Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

13:15
🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

12:20
Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

13:00
13
Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

12:00
8
Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

12:40
In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen Analyse

In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen

11:40
3
Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

11:20
4
Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

11:00
"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

10:45
7
Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

10:30
Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

10:00
Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

10:15
Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit" Reactie

Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit"

09:15
Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

09:30
2
Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

09:00
2
"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

09:45
Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

08:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over "Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp Madeiros Madeiros over Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent wilmabar123 wilmabar123 over Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht? Olympia86 Olympia86 over Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis" Gambin0 Gambin0 over Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg" FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup filip hendrix filip hendrix over Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp Stefaan_82 Stefaan_82 over Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière Dostojewski Dostojewski over Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser Dirk ie Dirk ie over "Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved