De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

Zulte Waregem boekte dit weekend een deugddoende overwinning tegen KRC Genk. Het sprong op die manier zelfs op en over de Limburgers in de stand en dus mag er zelfs nog gedroomd worden van de Champions' Play-offs.

Zulte Waregem heeft momenteel 26 punten in de stand. Dat zijn er amper drie minder dan KAA Gent, dat na 21 speeldagen op een zesde plaats staat. En dus mag er gedroomd worden van de Champions’ Play-offs, toch?

Sven Vandenbroeck van Zulte Waregem is een tevreden coach

Coach Sven Vandenbroeck wil de voetjes stevig op de grond houden: "Deze overwinning geeft een oef-gevoel. Je wil niet met 0 op 6 richting de belangrijke wedstrijden tegen Westerlo en Dender trekken", aldus de coach.

Met eerst nog de match op bezoek bij Club Brugge in Jan Breydel in het vizier zijn dit drie gouden punten voor Zulte Waregem, alweer. Na verschillende wedstrijden waarin het net niet lukte, doet dat dan ook heel veel deugd.

Mooie, extra boost voor Zulte Waregem

"De overwinning binnenhalen geeft veel ontlading. Ook voor mij doet dit veel deugd. Ik ben ook een winnaar en hoe langer het duurt dat je kan winnen, hoe meer je misschien gaat overcompenseren", aldus de coach van Essevee.



"Ik praat niet graag over mezelf, maar dit is op een leuke manier naar huis rijden ook voor mij. Mijn spelers zullen wel goed omgaan met deze overwinning, zoals ze ook met negatieve reeksen deden. Dit was een onverwachte, extra boost tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen."