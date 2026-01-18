Nicky Hayen laat aanvaller volledig links liggen: snelle exit voor zomertransfer bij Genk?

Nicky Hayen laat aanvaller volledig links liggen: snelle exit voor zomertransfer bij Genk?
Met Nicky Hayen aan het roer lijkt de pikorde in de aanval van Racing Genk helemaal door elkaar geschud. Eén spits valt daarbij opvallend volledig uit beeld.

Racing Genk beschikt momenteel over heel wat spitsen in zijn kern. Met Thorsten Fink aan het roer was het steeds duidelijk dat Hyeon-Gyu Oh de eerste spits was. Onder Nicky Hayen lijkt de hiërarchie reeds veranderd te zijn.

Heel duidelijk is die echter niet. Tegen Club Brugge mocht Oh starten, al werd die tijdens de rust gewisseld voor Robin Mirisola. Het 19-jarige Genkse jeugdproduct kreeg tegen Zulte Waregem opnieuw zijn kans in de basis.

Wintervertrek in de maak voor Jusef Erabi?

Toen Mirisola naar de kant ging kwam Aaron Bibout in het veld. De enige spits die niet in het verhaal voorkomt is Jusef Erabi. De 22-jarige Zweed zat tijdens beide wedstrijden onder Hayen zelfs niet op de bank.

Het Laatste Nieuws laat nu weten dat Erabi mogelijk verhuurd wordt. Voor beide partijen zou dit wel eens de juiste beslissing kunnen zijn. Hij kwam afgelopen zomer voor 4 miljoen euro over van Hammarby.

De verwachtingen die zijn prijskaartje met zich meebrachten kon hij nog niet inlossen. In totaal scoorde hij slechts één doelpunt in 18 optredens voor de Limburgers.

