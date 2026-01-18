Charleroi klaart klus in eerste helft tegen een zwak Standard

Op de 21ste speeldag stond er een Waalse derby op het programma. Charleroi ontving Standard op Mambourg. Bij Charleroi kwamen Khalifi en Boukamir in de ploeg. Euvrard koos voor Henry vooraan om de geschorste Nkada te vervangen. Ook Epolo, Saïd en Abid stonden aan de aftrap.

Een wedstrijd tussen Charleroi en Standard is altijd een beladen duel. De harde kern van Charleroi pakte uit met een grote tifo. Ook vuurwerk hoort bij de Waalse derby, al bleef alles gelukkig binnen de perken.

Sterk Charleroi

Charleroi nam de wedstrijd vanaf het begin meteen in handen. De defensie van Standard had veel moeite met een sterke Bernier en de zwervende Pflücke. Na zes minuten spelen kwam Charleroi dan ook verdiend op voorsprong.

Een goede voorzet van Pflücke belandde op het hoofd van de boomlange Scheidler, die het leer voorbij Epolo in doel kopte. Mambourg ontplofte meteen en dat gaf Charleroi extra vertrouwen.

Uitblinker Bernier

Standard speelde weinig klaar en na 24 minuten kwam Charleroi via Bernier op een terechte dubbele voorsprong. Pflücke gaf de bal mee met Bernier, die in het strafschopgebied eerst twee Standard-spelers uitkapte om het leer nadien door de benen van Epolo binnen te schieten.

Standard kreeg nog enkele kansjes, maar een aansluitingstreffer voor rust bleef uit. Euvrard stuurde niet bij tijdens de rust en begon de tweede helft met dezelfde elf. Ook Hans Cornelis behield het vertrouwen in zijn basiself.





Geen slotoffensief van Standard

In de tweede helft kwam Standard iets meer opzetten, maar Charleroi bleef de gevaarlijkste ploeg met enkele snedige counters. Van Den Kerckhof trof de lat en ook Scheidler stuitte op Epolo, waardoor de ruststand ook de eindstand bleef: 2-0.

Door de drie punten sluipt Charleroi tot op twee punten van Gent en een plaats in play-off 1. Standard blijft steken op 27 punten, evenveel als Charleroi, en valt zo net uit de top zes.