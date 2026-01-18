Datum: 18/01/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21
Charleroi klaart klus in eerste helft tegen een zwak Standard
Foto: © photonews

Op de 21ste speeldag stond er een Waalse derby op het programma. Charleroi ontving Standard op Mambourg. Bij Charleroi kwamen Khalifi en Boukamir in de ploeg. Euvrard koos voor Henry vooraan om de geschorste Nkada te vervangen. Ook Epolo, Saïd en Abid stonden aan de aftrap.

Een wedstrijd tussen Charleroi en Standard is altijd een beladen duel. De harde kern van Charleroi pakte uit met een grote tifo. Ook vuurwerk hoort bij de Waalse derby, al bleef alles gelukkig binnen de perken.

Sterk Charleroi

Charleroi nam de wedstrijd vanaf het begin meteen in handen. De defensie van Standard had veel moeite met een sterke Bernier en de zwervende Pflücke. Na zes minuten spelen kwam Charleroi dan ook verdiend op voorsprong.

Een goede voorzet van Pflücke belandde op het hoofd van de boomlange Scheidler, die het leer voorbij Epolo in doel kopte. Mambourg ontplofte meteen en dat gaf Charleroi extra vertrouwen.

Uitblinker Bernier

Standard speelde weinig klaar en na 24 minuten kwam Charleroi via Bernier op een terechte dubbele voorsprong. Pflücke gaf de bal mee met Bernier, die in het strafschopgebied eerst twee Standard-spelers uitkapte om het leer nadien door de benen van Epolo binnen te schieten.

Standard kreeg nog enkele kansjes, maar een aansluitingstreffer voor rust bleef uit. Euvrard stuurde niet bij tijdens de rust en begon de tweede helft met dezelfde elf. Ook Hans Cornelis behield het vertrouwen in zijn basiself.

Geen slotoffensief van Standard

In de tweede helft kwam Standard iets meer opzetten, maar Charleroi bleef de gevaarlijkste ploeg met enkele snedige counters. Van Den Kerckhof trof de lat en ook Scheidler stuitte op Epolo, waardoor de ruststand ook de eindstand bleef: 2-0.

Door de drie punten sluipt Charleroi tot op twee punten van Gent en een plaats in play-off 1. Standard blijft steken op 27 punten, evenveel als Charleroi, en valt zo net uit de top zes.

Opstellingen

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 7.7 6
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/26 (42.3%)
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.9 7
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ousou Aiham   90' 7.4 6
  • Nauwkeurige passes: 39/41 (95.1%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 7.5 6
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Khalifi Yassine 90' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Boukamir Amine 90' 7.3 7
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Bernier Antoine 72' 8.2 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick A A 72' 8.6 8
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait 90' 7.2 7
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 80' 8.2 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 18' 7.0 6
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules   0' 6.6  
Meer statistieken
Colassin Antoine 10' 6.5 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Blum Lewin 18' 7.1 6
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Asante Raymond 0'  
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0' 7.0  
Meer statistieken
Kera Mory 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.7 6
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 33/43 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Dierckx Daan 80' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 48/51 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 55/58 (94.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mohr Tobias 61' 7.1 5
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Nielsen Casper 71' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 90' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 49/54 (90.7%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Abid Adnane 90' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 90' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Said Rafiki 61' 6.1 4
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Henry Thomas 60' 5
Bank
Mortensen Gustav 30' 6
Bates David 0'  
Mehssatou Nayel 19' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
Meer statistieken
Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 29' 6.3 6
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Pirard Lucas 0'  
Spoden Charli 0'  
Assengue Steeven 10' 6.0 6
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Teuma Teddy   30' 6.6 7
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Herbeleef Charleroi - Standard

