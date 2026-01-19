Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

Sporting Charleroi blijft zijn positieve reeks verderzetten. De ploeg boekte opnieuw een overwinning, ditmaal in de Waalse derby tegen Standard. De sportieve lijn onder Hans Cornelis blijft daardoor mooi overeind.

Evaluatie van de wedstrijd

Cornelis benadrukt dat de spelersgroep de gemaakte afspraken nauwgezet volgde. “Ik ben heel fier”, waren zijn eerste woorden bij Sporza. De eerste helft werd volgens hem overtuigend afgewerkt, terwijl na de rust vooral controle centraal stond.

De trainer geeft aan dat een extra doelpunt mogelijk was, maar dat de uitvoering in grote lijnen correct bleef. Daarnaast wijst hij op de groei binnen de kern. “Het is mooi om te zien dat we een goede groep aan het creëren zijn.”

De betrokkenheid van de volledige selectie valt volgens hem op, met een duidelijke bereidheid om bij te dragen aan het geheel. De trainer ziet dat het vertrouwen in de ploeg verder toeneemt.

Jonge spelers

“Iedereen wil zijn steentje bijdragen, er is veel vertrouwen.” De samenwerking binnen de groep ervaart hij als positief, mede door zijn eigen achtergrond als speler op hoog niveau, wat hem volgens eigen zeggen helpt om de dynamiek in de kleedkamer beter aan te voelen.

Cornelis merkt ook op dat jonge spelers vlot worden geïntegreerd. De combinatie van ervaring en jeugd levert volgens hem een stabiele basis op voor de komende weken. De overwinning tegen Standard versterkt de positie van Charleroi in de stand. De ploeg blijft zo in de buurt van de top zes en behoudt uitzicht op verdere sportieve vooruitgang.