Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

Philippe Albert toonde zich zondagavond bijzonder geërgerd bij DAZN toen Jules Gaudin de voormalige Zebra Marco Ilaimaharitra provoceerde. De analist kon het gebaar van de Fransman en de provocaties van de Charleroi-spelers richting de ex-Zebra allerminst appreciëren.

"Ik heb een hekel aan zulke gestes tegenover Ilaimaharitra", zei hij terwijl hij commentaar gaf bij de Waalse derby. "Dat maakt me razend. Wie is Gaudin om hier de stoere te komen uithangen? Marco Ilaimaharitra is jarenlang een echte steunpilaar geweest van Sporting. Ze beseffen niet wat die kerel allemaal betekend heeft voor Sporting Charleroi. Gaudin, waar komt die eigenlijk vandaan? Op een bepaald moment moet het stoppen."

Zeer scherpe woorden. Na de wedstrijd kwam Philippe Albert er bij Sudinfo nog eens op terug. "Ik heb de provocaties van bepaalde Zebra’s tegenover Marco Ilaimaharitra totaal niet geapprecieerd. Gaudin kwam toneel spelen bij de Rouches-middenvelder, en ook Scheidler en Pflücke deden dat."

Provocaties die Philippe Albert storen

"Dat zijn niet de waarden van het voetbal waar ik van hou. Als het publiek zich tegen Marco keert en dat blijft speels, kan ik dat begrijpen. Maar dat spelers hem op die manier komen provoceren, dat snap ik niet", voegde hij eraan toe.

Volgens Albert getuigt het van een groot gebrek aan respect voor alles wat Marco Ilaimaharitra voor Sporting Charleroi heeft gedaan. Hij benadrukt het belang van respect op het veld.

"Ze weten niet wat Marco allemaal heeft bijgebracht aan Sporting, hoeveel inzet hij toonde en hoeveel liefde hij had voor de club. Wat mij betreft moet respect op het veld altijd blijven."