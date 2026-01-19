Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

Op het veld van Charleroi verloor Standard de Waalse derby, maar mogelijk verloor het ook Casper Nielsen. Er wordt gevreesd voor een elleboogbreuk bij de middenvelder van de Rouches, die al vóór het laatste fluitsignaal naar het ziekenhuis werd gebracht.

Standard kwam al na zes minuten op achterstand na de openingstreffer van Aurélien Scheidler en heeft daarna nooit echt de indruk gewekt dat het de wedstrijd kon ombuigen. Sporting Charleroi won de derby dan ook terecht.

De Rouches verloren vooral het middenveld, waar Amine Boukamir en Yassine Khalifi de bovenhand namen. Zij vervingen de geschorste Étienne Camara en Yacine Titraoui en domineerden de zone volledig.

Bij Standard kende Marco Ilaimaharitra, net als een groot deel van zijn ploegmaats, een moeilijke avond op Mambourg. Daardoor stond Casper Nielsen er vaak alleen voor om de schade te beperken. De ex-speler van Union en Club Brugge deed wat hij kon, maar stond te vaak geïsoleerd om de combinaties van Charleroi te verstoren.

Elleboogbreuk voor Casper Nielsen

Deze week was de Deense middenvelder nog blij om zijn voormalige ploegmaat Teddy Teuma terug te zien op de academie van Standard. Maar het duo zal wellicht nog even moeten wachten voor ze samen hun eerste wedstrijd spelen in het shirt van stamnummer 16.

Lees ook... In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen›

Nielsen moest na 70 minuten geblesseerd naar de kant. Coach Vincent Euvrard klonk na afloop weinig geruststellend. “Hij is al naar het ziekenhuis vertrokken voor onderzoeken. We vrezen een breuk van de elleboog. Casper gaf zelf op het veld aan dat het gedaan was. We duimen, maar het zag er niet goed uit”, besluit hij.